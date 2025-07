Alcaraz: “Io e Sinner buoni amici, ma voglio riprendermi il numero 1”

Carlos Alcaraz, così come Jannik Sinner, ha dato forfait al Canadian Open 2025 di Toronto, il che non gli permetterà, di fatto, di guadagnare tanto terreno sul suo diretto rivale per il n° 1 del ranking ATP. Lo spagnolo, nella lunga ed interessante intervista concessa ai microfoni del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’ nell’edizione in edicola questa mattina, a margine di un evento a Madrid legato agli sponsor, è partito proprio da questo tema.

“Sono pronto. L’anno scorso, dopo le Olimpiadi, ho fatto fatica ad esprimermi e non ho realizzato grandi risultati. Quindi d’ora in poi non avrò tanti punti da difendere fino alla fine della stagione. Darò il massimo nei prossimi tornei per conquistare il maggior bottino possibile. So che a Sinner non importa se avrà tanti punti da difendere, lui è un gran lottatore che gioca sempre per vincere e non si fa condizionare da questo. Ma io sono pronto per la sfida, in questo momento il mio primo obiettivo è prendermi la prima posizione del ranking. Ora mi sto preparando per i tornei americani, in modo da arrivare al massimo della forma per lo US Open”.

Alcaraz: “Sinner è una bella persona, lo rispetto”

Poi un passaggio sulla rivalità con Jannik Sinner: “È una grande cosa per il nostro sport, perché invoglia le persone a guardare il tennis e praticarlo. Le nostre sfide, come le ultime al Roland Garros e a Wimbledon, sono sempre molto attese. Più partite giocheremo contro e più persone coinvolgeremo in questo sport. Anche perché ogni volta che ci affrontiamo, ci spingiamo entrambi oltre i nostri limiti. Il tennis è uno sport particolare che permette di essere rivali in campo e, allo stesso tempo, di rispettarsi. Io e Sinner siamo buoni amici, possiamo parlare di tante cose fuori dal campo. Io ho grande rispetto per lui, è una bella persona, sono sicuro che riusciremo a mantenere sempre questo rapporto”.

Infine una chiosa sulla valutazione della stagione e sulla finale del Roland Garros: “Devo dire che la stagione è andata davvero bene. Ho fatto grandi cose, ho raggiunto molti degli obiettivi che mi ero posto all’inizio dell’anno, quindi sono felice di tutto quello che ho fatto in campo finora e spero di continuare così per il resto dell’anno. Spesso ci penso e ancora non so come sia riuscito a ribaltare quella partita. La verità è che nello sport, ma non soltanto nello sport, devi continuare a crederci fino in fondo. Il tennis è una strada lunga e impegnativa, e si completamente solo con i tuoi pensieri. Quindi la chiave, nella finale del Roland Garros contro Jannik, è stata quella: pensare di poter vincere la partita, anche nei momenti più difficili, senza lasciarsi abbattere”.