ATP Washington, buona partenza per Simone Bolelli e Andrea Vavassori

[1] S. Bolelli/A. Vavassori b. S. Doumbia/F. Reboul 7-5 5-7 10-7

Simone Bolelli e Andrea Vavassori debuttano con il piede giusto al Citi Open di Washington. La coppia azzurra soffre ma elimina il duo francese composto da Sadio Doumbia e da Fabien Reboul 7-5 5-7 10-7 in un’ora e 51’. Entrambe le coppie sono state perfette al servizio, ottenendo l’82% di punti con la prima, gli azzurri, l’81%, invece, i transalpini.

Un break a set ha deciso i primi due parziali. Bolelli e Vavassori hanno ottenuto il break nell’undicesimo game andando a servire sul 6-5 per il primo set. Grande equilibrio anche nel secondo set. Gli azzurri hanno due palle break nel sesto game ma non riescono a sfruttarle. Anche in questo parziale è l’undicesimo game quello decisivo: stavolta sono i francesi ad andare a servire per il set e a chiudere 7-5. Si va al super tie-break: sul 3-3 l’affondo decisivo di Bolelli e Vavassori che salgono 4-3 e gestiscono bene sino al 10-7 finale.