Rune, non solo Agassi: anche Panichi nello staff per avvicinare Sinner e Alcaraz

Holger Rune sta studiando per diventare come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Una frase che spesso abbiamo sentito e che, onestamente, fino a questo momento, si fatica a far coincidere con la realtà. Il danese, sinora, ha faticato parecchio tra qualche infortunio e troppi alti e bassi anche dal punto di vista del gioco e delle prestazioni. In ogni caso, le sue scelte ‘fuori dal campo’ sembrano andare tutte in quella direzione. Il classe 2003, infatti, ha deciso di affidarsi a Marco Panichi, ex preparatore di Novak Djokovic e recentemente licenziato dal n° 1 del mondo.

A confermarlo nelle ultime ore, ai media danesi, è stata Aneke Rune, mamma di Holger ed elemento molto presente nella vita tennistica del figlio: “Marco porta con sé un’esperienza enorme, non solo dal punto di vista fisico, ma anche in tutto ciò che riguarda la costruzione di un campione Slam. Conosco Panichi molto bene e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con lui. Ha collaborato con Djokovic e rispecchia molto quello che vogliamo in un preparatore atletico“. Una scelta successiva a quella di affidarsi ad Andre Agassi, entrato recentemente a far parte del team.