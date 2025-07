WTA Washington: avanzano Kenin e Kalinskaya, Dolehide elimina Kessler

A. Kalinskaya b. [Q] K. Rakhimova 6-2 6-3

Tutto facile per Anna Kalinskaya che approda al secondo turno battendo Kamilla Rakhimova 6-2 6-3 in un’ora e 16′. Tutto facile per la n. 48 del mondo che elimina la giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Bene Kalinskaya con la prima di servizio, 77% di prime messe in campo, mentre la sua connazionale ha sofferto tanto nei suoi turni di battuta. Primi cinque turni di battuta con almeno una palla break e tre break messi a segno. Kalinskaya dal 2-2 infila quattro game infila e chiude 6-2. Con molto serenità gestisce bene il secondo set: sale 3-1 e poi infila il secondo break sul 5-3. Ora sfiderà Magda Linette.

[Q] C. Dolehide b. M. Kessler 7-6(3) 5-7 6-3

Derby statunitense vinto da Caroline Dolehide su McCartnery Kessler. Gara intensa vinta dalla n. 57 del mondo con il punteggio di 7-6(3) 5-7 6-3 in 2ore e 36′ di gioco. Proveniente dalle qualificazioni, Caroline ha portato a casa una gara molto importante per la sua stagione. Con la prima di servizio ha fatto la differenza vincendo il 79% dei punti, 44/56. Dolehide brekka nel quarto game e sale rapidamente 4-1. Va a servire per il primo set ma subisce il controbreak. Tutto da rifare per lei che, però, domina il tie-break 7-3. Dolehide va avanti anche nel secondo set, 4-3 e servizio. Stavolta, però, ci crede di più Kessler che infila quattro giochi consecutivi e impatta i parziali, 7-5. Nel terzo set Dolehide ottiene il break decisivo nel quinto game: sale 4-2 e chiude 6-3 ottenendo il secondo break per avanzare in tabellone. Sfiderà Clara Tauson.

[Q] T. Townsend b. T. Maria 6-4 7-5

Gara ricca di palle break, 23, e di sostanziale equilibrio rotto dalla tenacia di Taylor Townsend che batte Tatjana Maria 6-4 7-5. Tedesca che si morde le mani per l’andamento del secondo set in cui è salita 4-0 e poi ha conquistato solo 1 degli ultimi sette game. Townsend avanza al secondo turno e tira un gran sospiro di sollievo. Ora sfiderà Sofia Kenin, testa di serie n. 6 e al secondo derby a stelle e strisce del torneo.

[6] S. Kenin b. H. Baptiste 6-3 7-6(4)

A Washington derby a stelle e strisce tra Hailey Baptiste e Sofia Kenin. Vince la testa di serie n. 6 contro la beniamina del pubblico dopo aver giocato e vinto in doppio con Venus Williams. Però, in singolare, le cose sono andate diversamente e al secondo turno ci approda l’americana più titolata. Il rammarico per Baptiste è per il secondo set quando ha servito sul 5-4, perdendo il servizio. Anche nel tie-break è salita 3-1 per poi subire un parziale di 6-1.