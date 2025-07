ATP Washington, Arnaldi fa “copia e incolla” e vince il derby: battuto Sonego e accesso agli ottavi

M. Arnaldi b. [16] L. Sonego 7-5 7-5

Matteo Arnaldi vola agli ottavi di finale dell’ATP Washington e con un doppio 7-5 supera Lorenzo Sonego. Incredibile la somiglianza tra un set e l’altro che porta il ligure a battere il piemontese nel loro prima testa a testa di sempre.

1° set: inizio pessimo di Sonego

Il derby italiano a Washington comincia con un break a causa di un pessimo avvio da parte di Sonego. Il tennista torinese concede due palle break e con un doppio fallo sanguinoso regala il servizio ad Arnaldi. Matteo però rischia grosso concedendo a sua volta una palla break, ma Sonego non riesce a rispondere come si deve vanificando davvero troppe occasioni. Dopo due game immacolati, riecco una chance di break: stavolta è per Arnaldi con Sonego però che salva con servizio e dritto che rimette le cose in carreggiata. La costanza però non è il piatto forte di questa sfida e Arnaldi con il quarto doppio fallo regala le chance di pareggio per Sonego, abile con un dritto a pescare la riga e mettere il punteggio sul 4-4. I game passano e all’undicesimo gioco ecco la svolta definitiva: Sonego torna a faticare come ad inizio set ed ecco che prima vede infrangersi il suo rovescio a rete e poi sbaglia col dritto che finisce clamorosamente fuori. Arnaldi, obbligato a tenere il servizio per chiudere 7-5, ci riesce nonostante qualche brivido sul 30-30 complice lo spirito combattivo di Sonego che però non basta. Infatti Arnaldi sfrutta il gioco offensivo per portare a casa il set.

2° set: set fotocopia per Arnaldi

Il secondo set comincia peggio del primo per Sonego tra diverse stecche e l’ennesimo doppio fallo che mette in discesa il set per Arnaldi. Il ligure può vantare un set e un break di vantaggio che naturalmente aiuta eccome nella tenuta fisica e soprattuto mentale. Al quinto gioco Sonego rischia di naufragare con un dritto che si trasforma in un gratuito bello e buono, ma per sua fortuna il rovescio di Arnaldi esce per un soffio. Ai vantaggi la Dea bendata bacia la racchetta di Sonego che perlomeno evita il doppio break. Quando sembrava fatta per Arnaldi, arriva il break di Sonego che non ti aspetti complici due doppi falli nel game di Arnaldi dopo essersi trovato addirittura 40-15. Sembra però di rivedere il primo set in loop poiché esattamente come in precedenza, si sono visti gli stessi break ovvero quello al primo game, il secondo all’ottavo e riecco quello all’undicesimo. Infatti di nuovo sul 5-5, Arnaldi ritrova la testa della partita con uno smash da fondocampo che inchioda Sonego, che aveva iniziato malissimo trovandosi 0-30. Dunque dopo poco di due ore, Arnaldi chiude al primo match point e si aggiudica il match contro il vincitore tra Taylor Fritz e Aleksandar Vukic.