ATP Washington: Shelton e Nakashima senza intoppi. Eliminato Monfils

Nottata con tante stelle americane impegnate nell’ATP 500 di Washington. Bene l’idolo di casa Shelton e Nakashima. Il giovane Svajda rimonta Kecmanovic. Mentre i veterani Monfils e Goffin cadono per mano dei cinesi Wu e Bu.

[4] B. Shelton b. [WC] M. McDonald 6-3 6-4

Dopo la lunga tournée europea che ha incluso una finale sulla terra battuta ad Amburgo e un quarto di finale sull’erba a Wimbledon, Shelton è tornato a calcare i campi in cemento americani e lo ha fatto con una vittoria di routine per 6-3, 6-4 contro Mackenzie McDonald.

Impeccabile al servizio l’americano ha prodotto l’87% di punti con la prima palla e l’81% con la seconda, condendo il tutto con ben 9 ace. McDonald ha tentato di restare in scia ma il magro bottino racimolato con la seconda – 29% – e i 23 errori gratuiti hanno compromesso le sue possibilità. A Shelton bastano due break chirurgici – uno per set – per volare al turno successivo dove troverà il canadese Diallo.

“Si tratta di abituarsi al contatto più duro con il suolo“, ha detto a proposito della transizione sul cemento. “Ti abitui a giocare su superfici morbide durante la tournée europea, che si tratti della terra battuta, dove è facile scivolare, o dei campi in erba. Ovviamente l’erba è tutta un’altra storia. Giocare qui sui campi in cemento è sicuramente molto più impegnativo per le gambe” – ha concluso.

[WC] D. Evans b. [13] A. Michelsen 6-4 6-4

Avanza la wild card britannica Daniel Evans che estromette l’americano Alex Michelsen con un periodico 6-4 in 1h e 45‘. Niente di straordinario nella prestazione di Evans, salvo una buona percentuale di punti vinti con la prima palla. Decisiva semmai la valanga di non forzati commessa dal 20enne californiano che ha compromesso la sua partita. Anche al servizio Michelsen ha patito, arrivando a commettere ben 7 doppi falli. Così Evans ha chiuso il primo set con un break nel terzo gioco, mentre nella ripresa dopo aver recuperato un break di svantaggio ha infilato quello decisivo nel nono game. Al prossimo turno l’inglese affronterà il francese Moutet.

[LL] C. Moutet b. A. Muller 6-0 6-1

Il francese Coretin Moutet si è imposto con un imperioso 6-0, 6-1 in 58 minuti di gioco sul connazionale Alexandere Muller, approfittando dei 27 errori diretti dell’avversario. Una partita a senso unico in cui a Muller non riusciva nulla: disastroso anche al servizio dove non è arrivato al 50% né con la prima né con la seconda palla. Tre break nel primo set per un classico bagel, e tre nel secondo, con Muller che riesce a conquistare l’unico game del match tramite break nel quinto game della ripresa. Per Moutet adesso prossimo turno con il britannico Evans.

[Q] Z. Svajda b. M. Kecmanovic 1-6 6-2 6-2

Bella vittoria per Zachary Svajda in rimonta contro il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 1-6 6-2 6-2 in 1h e 29′. Sicuramente una vittoria scaturita dal rendimento al servizio grazie al quale Svajda ha messo a segno la bellezza di 14 ace. Certo una partita ad andamento alterno, con tanti errori da entrambe le parti: 27 non forzati per l’americano, addirittura 38 per il serbo. Svajda però ha prodotto di più perché ha osato di più (28 vincenti). Il primo set comunque è appannaggio di Kecmanovic che serve in maniera solida e infila tre break filati per il 6-1 finale.

Dalla ripresa Svajda cambia marcia, innesta la sesta e non si volta più indietro. Nella ripresa fa registrare il 91% di punti vinti con la prima di servizio conquistando due break – in apertura e nel settimo game – che portano al 6-2. Il terzo set segue il canovaccio del precedente: due break, stavolta a metà set, per chiudere agevolmente con un altro 6-2. Al prossimo turno per il 22enne statunitense ci sarà Jiri Lehecka.

[14] B. Nakashima b. [WC] E. Quinn 6-3 6-4

Brandon Nakashima vince il derby americano su Ethan Quinn, sconfitto 6-3 6-4 in 1h e 21′. Impeccabile al servizio Nakashima che ha messo a segno ben 11 ace vincendo l’81% dei punti con la prima palla. Quinn non è riuscito a sostenere il tennis del suo avversario ed è finito fuori giri commettendo 25 gratuiti. Il primo set è deciso da un unico break nel secondo game. Così come il secondo, nel game di apertura. Adesso Nakashima, 14esima forza del seeding, affronterà il britannico Norrie al prossimo turno.

ALTRI RISULTATI – Nella serata di Washington si sono giocati altri match, ecco i risultati. Il canadese Diallo ha sconfitto l’ungherese Marozsan per 6-3 6-4. Lo spagnolo Munar ha sconfitto lo statunitense Giron per 7-5 6-3. Kovacevic invece ha superato in tre set il francese Halys 6-2 3-6 6-3. Infine cadono i veterani: Monfils battuto sonoramente dal cinese Wu per 6-3 6-1; e il belga Goffin sconfitto dall’altro cinese Bu 6-4 7-5.