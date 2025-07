ATP Washington: soffre ma vince De Minaur, solido Fritz

Il cemento fa sentire a casa Taylor Fritz che parte subito col piede giusto all’ATP 500 di Washington. Elimina Alexander Vukic con grande impatto, mentre Alex De Minaur soffre nel primo set per aver la meglio su Yunchaokete Bu che crolla alla distanza.

[7] A. De Minaur b. Y. Bu 7-6(5) 6-2

Yunchaokete Bu si dimostra un osso duro nel primo set, poi cala alla distanza. Tira un sospiro di sollievo Alex De Minaur che vince 7-6(5) 6-2 in un’ora e 50′. L’australiano è il primo a cedere la battuta, ma, ottenuto immediatamente il controbreak, non è riuscito a sfruttare le occasioni in suo favore nel primo set ed è stato costretto al tie-break dal cinese. Bu ha chiuso con il 44% di prime di servizio e con 30 errori non forzati, ma solo 15 vincenti.

Break e controbreak nel secondo e terzo gioco, poi entrambi sono riusciti a tener bene i propri turni di servizio. Un punto sul 5-5 è stato fatale nel tie-break a Bu. Perso il primo set, il cinese è completamente crollato chiudendo 6-2. Per De Minaur la sfida con Jiri Lehecka.

[1] T. Fritz b. A. Vukic 6-3 6-2

Solido Taylor Fritz che chiude in un’ora esatta il suo debutto all’ATP 500 di Washington. Vince 6-3 6-2 con 28 vincenti e 14 gratuiti, e solo 4 punti persi con la prima di servizio.

L’americano mette le cose a posto subito breakkando nel secondo game. Chiude 6-3 dopo aver sprecato due set point e annullato la palla break.

A senso unico il secondo set dove Fritz va rapidamente 4-0, perdendo, in totale, solo tre punti al servizio, per chiudere 6-2.