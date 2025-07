Tallon Griekspoor: “Sinner in questo momento è il migliore, ma Alcaraz è più imprevedibile e completo”

Tallon Griekspoor, numero 31 al mondo, è intervenuto al podcast The Changeover per parlare dei due tennisti più forti del momento ovvero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. “Con Sinner – racconta Tallon – sai cosa aspettarti, lui sa fare tutto e lo fa bene, è il migliore in questo momento. Ma non ha le capacità e il gioco a rete di Alcaraz. Non ha nemmeno la palla corta né lo slice di rovescio. Sinner è a un livello altissimo, ma quello che fa Alcaraz è incredibile“. Griekspoor ha spiegato: “Alcaraz è un po’ più incostante, forse perché non usa le opzioni al momento giusto. Ma credo che Alcaraz possa raggiungere un livello superiore rispetto a Sinner, perché è più completo“.

I precedenti di Griekspoor con Sinner e Alcaraz

L’olandese non ha mai vinto né con Jannik Sinner né con Carlos Alcaraz, perdendo 6 volte con l’italiano e 5 con lo spagnolo. Contro Sinner è stato sconfitto a Rotterdam e ai quarti di Coppa Davis nel 2023 e in ben quattro occasioni nel 2024 tra Rotterdam, Miami, Halle e Coppa Davis. Nei match con Alcaraz i ko sono arrivati a WImbledon nel 2022, a Indian Wells nel 2023 e tre volte nel 2024 tra Olimpiadi, Pechino e Coppa Davis. Piccola curiosità: i due si sono affrontati due volte in incontri di qualificazioni nel 2021 con la vittoria di Alcaraz a Estoril e quella di Griekspoor a Montpellier nel primo testa a testa in assoluto.

Un’altra questione interessante sollevata da Griekspoor è stata quella dei tornei ATP 250 la settimana prima degli Slam, affermando che sia “più importante vincere uno di quei tornei che preparasi allo Slam”, perché a fine carriera guarderà più ai titoli vinti che alle sconfitte al primo turno a Wimbledon.