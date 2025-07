WTA Palermo, avanti Quevedo e Jones. Grabher attende Ambrosio o Zidansek

Con una sola italiana superstite, il Ladies Open di Palermo prosegue con gli ottavi di finale. Sul rosso del Country Club avanza la britannica Francesca Jones, uscita vincitrice dal match contro la russa Oksana Selechmeteva con lo score 6-4, 6-3. Si decide al terzo set l’incontro fra l’altra russa in gara Tatjana Prozorova e la liechtensteinese Kathinka von Deichmann, con la prima che si impone in rimonta per 4-6, 6-2, 6-1. Vince al terzo parziale anche Anouk Koevermans, che elimina Darja Semeņistaja per 6-2, 1-6, 7-5. Si ritira invece la spagnola Carlota Martinez Cirez, che cede il quarto all’austriaca Julia Grabher: 6-0, 4-0 il finale. Chiude il programma di giornata la sfida tra la spagnola Kaitlin Quevedo e la rumena Miriam Bulgaru, sconfitta con il punteggio 7-5, 7(9)-6(7).

Questi dunque i possibili incroci ai quarti di finale del Wta palermitano:

Koevermans-Quevedo

Jones- Jamrichova/Udvardy

Prozorova-Sherif/ Vandewinkel

Grabher-Ambrosio/Zidansek

Enrico Picone