WTA Palermo, salutano Grant e Pedone. Avanza Ambrosio: “Me la godo, pronta per la prossima” 

Secondo giorno del Ladies Open di Palermo. Una giornata che ha visto scendere in campo 4 delle 5 azzurre in gara al 125 siciliano, con Aurora Zantedeschi che lunedì 21 è caduta con un doppio 1-6 contro la slovacca Renáta Jamrichová. Si interrompe al primo turno anche il cammino di Tyra Grant, sconfitta dall’ex numero 22 Wta Tamara Zidansek con il finale di 4-6, 6(5)-7. Uno score che riporta comunque la buona prova della giovane promessa azzurra, passata sotto l’ala di Renzo Furlan, con cui ha avviato un periodo di prova che, come dichiarato dalla stessa italo-statunitense, durerà “almeno fino a fine agosto”. A giudicare dalla reazione dell’ex coach di Jasmine Paolini, alzatosi in piedi su un gran punto della numero 249 Wta, sembrerebbe che le qualità della tennista classe 2008 – ex numero 2 Itf – possano convincere il coach a riaccomodarsi ufficialmente dall’angolo.

Out Pedone. Bene Ambrosio

Male la padrona di casa e numero 207 Wta Giorgia Pedone, già reduce dal successo nel derby azzurro di doppio, che si arrende a Oksana Selechmeteva per 1-6, 4-6. La russa raggiunge la britannica Francesca Jones, a sua volta uscita vincitrice dal confronto con Chloe Paquet. Sorride invece Silvia Ambrosio, che si aggiudica il primo turno imponendosi per 6-4, 6-2 sulla spagnola Leyre Romero Gormaz. Ad attendere l’italo-tedesca è Zidansek, che scombina dunque i piani per un possibile primo derby tricolore nel singolare. Queste le parole dell’azzurra al termine del match: “È stata una partita molto impegnativa, al netto del punteggio anche nel secondo set ci sono stati alcuni games molto combattuti. Sono molto contenta per aver mantenuto un livello di gioco alto. Adesso mi godo la vittoria, mi sento pronta per affrontare la Zidansek”.

Gli altri risultati

Gli altri match di giornata hanno invece visto Miriam Bulgaru superare Simona Waltert per 6-4, 6-0 e raggiungere così la spagnola Kaitlin Quevedo. Bene Julia Grabher e Darja Semenistaja, che si impongono rispettivamente su Tara Wurth con lo score 6-2, 6-4 e Jule Niemeier: 4-6, 6-2, 6-3 il punteggio. A contendere loro l’accesso ai quarti saranno Carlota Martinez Cirez e Anouk Koevermans. Avanza anche Panna Udvardy, che grazie al doppio 6-1 su Veronika Erjavec raggiunge Jamrichova.

Chiudono il programma del Day 2 Mayar Sherif – numero uno del seeding – e l’azzurra Dalila Spiteri, eliminata dalla belga Hanne Vanderwinkel, nonostante un secondo set favoloso disputato dalla giocatrice di casa, sconfitta con un doppio 6-4. La tennista egiziana, dopo un avvio di match complicato, ha liquidato in appena un’ora e trenta l’avversaria spagnola Boluda, raggiungendo così Vanderwinkel agli ottavi di finale.

(di Enrico Picone)