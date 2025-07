WTA Praga: una Stefanini acciaccata cade al secondo turno contro Bouzkova

[5] M.Bouzkova b. L.Stefanini 6-4 6-4

Padrone di casa ancora indigeste per Stefanini in quel di Praga. Lucrezia, entrata in tabellone da lucky loser dopo la sconfitta nelle qualificazioni con la ceca Alena Kovackova, aveva bagnato alla grande il suo esordio battendo Viktoria Tomova, ma il suo cammino termina al secondo turno, nuovamente contro una giocatrice della nazione che ospita il WTA di Praga. Marie Bouzkova ha la meglio sulla toscana con un 6-4 6-4 in un’ora e quarantasei nonostante percentuali non esaltanti al servizio. Eliminazione a testa alta per l’azzurra considerando le più di cento posizioni di differenza nel ranking rispetto alla campionessa dell’edizione 2022 che ai quarti affronterà l’americana Li Ann.

Primo set: Stefanini a Praga reagisce tardi, Bouzkova passa 6-4

Nonostante la bassissima percentuale di prime di servizio, sarà 47% alla fine del set, l’avvio di Bouzkova è travolgente con Stefanini costretta a giocare un match di rincorsa già dal pronti via, cedendo i suoi primi due turni di battuta: 3-0. La ceca non conferma il doppio break, ma la toscana non riesce ad accorciare ulteriormente le distanze. La numero 47 al mondo impartisce un parziale, dal 3-1 sopra, un parziale di 8-2 che la colloca 5-1 e chiude virtualmente il set. La nativa di Carmignano si regala un ultimo sussulto, ma tre game di fila non bastano a riaprire un round compromesso. La testa di serie numero 5 non trema nel decimo game e scrive 6-4.

Secondo set: Praga, Stefanini cede sul più bello, Bouzkova ai quarti

Lucrezia accusa qualche problema fisico ed è costretta a chiamare il fisioterapista che procede al bendaggio della pianta del piede sinistro. Stefanini esce alla grande dal lungo medical timeout tenendo un ottimo turno di servizio. Bouzkova si rende protagonista di un passaggio a vuoto notevole: non mette mai la prima, alcuni gratuiti di troppo e un doppio fallo per infiocchettare il primo break del secondo parziale: 2-0. Sfortunatamente per l’azzurra ne arriva subito un altro, dove è la ceca a prendere l’iniziativa con un bel vincente di rovescio sul 30-30. Sulla palla break la toscana è un po’ sciupona, sbaglia angolo a campo aperto con l’avversaria che la costringe ad una difficile volée che atterra fuori. Botta e risposta.

Si rimane on serve fino al settimo game, dove la padrona di casa alza l’asticella del suo gioco e in risposta si fa sentire. L’azzurra pecca un po’ di coraggio, e offre due palle break. La nativa di Praga va ancora in spinta e con un dritto in contropiede mette la testa davanti: 4-3 e break. I ruoli si invertono nel game successivo, Stefanini gioca senza paura, Bouzkova rovina tutto in una manciata di minuti e si ritorna in equilibrio. La pratese non sfrutta la chance per rimanere nel match, il quinto doppio fallo della sua partita fa registrare due chance di nuovo sorpasso: la campionessa del 2022 si fa strada con il rovescio e chiude con un comodo appoggio a rete. La ceca non concede più opportunità per rientrare e mette a referto un altro 6-4.