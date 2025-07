ATP Washington, Bolelli/Vavassori in semifinale: è la sesta nel 2025

[1] S. Bolelli/A. Vavassori b. R. Galloway/A. Erler 6-4 6-3

Prosegue il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori sul cemento di Washington. La coppia azzurra, accreditata della prima testa di serie nel tabellone di doppio dell’ATP 500 statunitense, ha staccato il pass utile per le semifinali grazie a un successo convincente per 6-4 6-3 conseguito contro Alexander Erler e Robert Galloway.

Match ordinato e gestito con esperienza dal duo italiano, che ha saputo capitalizzare un break per set – arrivato in entrambi i casi in avvio – per mantenere sempre il controllo della partita. Unico momento di reale difficoltà a metà del secondo parziale, quando gli avversari hanno avuto tre chance consecutive per rientrare in corsa: tutte annullate con solidità e qualche buona prima al momento giusto.

Per Bolelli e Vavassori si tratta della quarta semifinale stagionale sul cemento – la sesta complessiva nel 2024 – in un anno che, al netto della finale conquistata ad Halle, finora non ha regalato exploit nei tornei più prestigiosi. Le uscite premature a Maiorca e Wimbledon hanno infatti frenato la loro corsa verso le posizioni di vertice della Race, dove comunque ora occupano il quinto posto.

In semifinale, il tandem azzurro affronterà la coppia vincente del confronto tra Bhambri/Venus (teste di serie numero 4) e Skupski/Smith. Va da sé, che il livello espresso finora nella capitale americana è apparso in linea con le aspettative legate al loro status di teste di serie numero uno, e la sensazione è che, trovando continuità al servizio e mantenendo l’intesa nei momenti chiave, Bolelli e Vavassori possano puntare con legittime ambizioni al titolo.