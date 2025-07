ATP Washington: Medvedev e Fokina in scioltezza, De Minaur ok al terzo con Lehecka

Nessuna grande sorpresa fin qui in questo giovedì 24 luglio 2025 a Washington: passano il turno Daniil Medvedev, Brandon Nakashima, Corentin Moutet e Alex De Minaur. Quest’ultimo ha rischiato grosso contro Jiri Lehecka e dopo aver sprecato due match point nel secondo set è comunque riuscito a trionfare al terzo.

[8] D. Medvedev b. Y. Wu 6-3 6-2

Dopo l’eliminazione al primo turno di Wimbledon, Daniil Medvedev torna a vincere sul cemento americano. Battuto Reilly Opelka all’esordio a Washington, il russo ha vinto anche contro Yibing Wu per 6-3 6-2. Ottima partenza di Medvedev che strappa subito il servizio al cinese, un vantaggio che si porta avanti fino al nono gioco quando trova il secondo break del set, stavolta valido per il definitivo 6-3. Anche nel secondo set, Medvedev parte forte ma spreca cinque break point. È solo questione di tempo però e sul 2-1 Daniil strappa il servizio all’avversario spianandosi la strada verso la vittoria che arriva per 6-2 con un altro break, dopo aver sprecato tre chance in precedenza.

[14] B. Nakashima b. C. Norrie 7-6(3) 6-3

Brandon Nakashima interrompe la striscia negativa contro Cameron Norrie e conquista il secondo successo tra i due dopo averne perse tre di fila tra Los Cabos, Eastbourne e Montreal. A partire meglio è lo statunitense che però vanifica due chance di break, una al secondo e una al quarto game. Arrivati al tiebreak, Nakashima strappa ben quattro servizi su cinque e nonostante abbia perso due volte il servizio si porta a casa il 7-6. Stavolta il muro di Norrie crolla subito, all’alba del secondo set che vede subito Nakashima breakkare il numero 41 al mondo. Le prime e anche palle break a favore di Norrie arrivano sul 3-2 quando però ne spreca due e chiude di fatto la sua gara, perdendo inoltre un altro servizio per il 6-3.

C. Moutet b. D. Evans 6-2 7-6(4)

Il francese Corentin Moutet conquista il pass per i quarti di finale del torneo di Washington grazie al successo su Daniel Evans. Se il buongiorno si vede dal mattino, giungono belle notizie per il francese che si porta avanti di un break e di un hold a zero prima di strappare un altro servizio ad Evans, mai in partita e costretto a rincorrere sin da subito. Nel secondo set, dopo un tira e molla da tre break (due a favore di Moutet e uno di Evans), la partita si delinea in favore del francese che però quando si ritrova a match point in risposta getta alle ortiche, complicandosi ulteriormente le cose perdendo subito il servizio. Poco male per Moutet poiché al tiebreak chiude 7-4 e si regala l’incontro con Daniil Medvdev.

[7] A. De Minaur b. [11] J. Lehecka 7-6(4) 6-7(8) 6-4

Con il brivido Alex De Minaur porta a casa il match contro Jiri Lehecka. L’australiano aveva iniziato con due palle break sprecate, ma dopo un set perlopiù equilibrato è riuscito a sfruttare ottimi servizi al tiebreak per aggiudicarsi il primo set. Nel secondo il match ritrova il tiebreak, questa volta dopo il break iniziale di Lehecka e il contro-break di De Minaur: qui Alex vanifica due match point (6-4 e 6-5) e come se non bastasse perde anche il set, molto bravo il ceco a lottare e sfangarla 8-6. Il terzo vede un De Minaur ritrovato con due break consecutivi, uno al quinto e l’altro al settimo gioco. Piccola reazione di Lehecka che ride lo svantaggio in risposta, ma alla fine è 6-4 per l’australiano che adesso se la vedrà con Nakashima.

[12] A. Davidovich Fokina b. L. Tien 6-2 6-2

Nessun problema per Alejandro Davidovich Fokina che rifila in scioltezza un doppio 6-2 a Lucas Tien. Esce troppo presto dalla partita lo statunitense che perde due servizi nei primi tre, andando vicino al break solamente sul 4-1 (sprecando l’occasione). Fokina non può che sfruttare l’occasione per chiudere 6-2. Nel secondo set la situazione non cambia di molto, anzi: Tien dopo aver tenuto il primo turno di battuta, si ritrova in un battibaleno sul 4-1. Stavolta non c’è nemmeno una piccola reazione per Tien che si arrende con un doppio 6-2.