WTA Palermo, Nencini: “Ci piace supportare il tennis femminile. Sinner e Alcaraz? Diversi e formidabili” [ESCLUSIVA]

Da Palermo, il nostro inviato

Il prestigioso marchio US Polo Assn., fondato nel 1890, ha celebrato i 135 anni di storia durante l’iconico evento di Pitti Uomo 108, e per il terzo anno, il brand statunitense è main sponsor del Palermo Ladies Open. Durante il Cocktail Party organizzato da US Polo Assn. all’interno del Country Time Club, abbiamo avuto l’occasione di intervistare in esclusiva Lorenzo Nencini, CEO di Incom, fondata a Montecatini Terme (PT) nel 1951. L’azienda gestisce in licenza il comparto apparel del brand

U.S. Polo Assn. e produce e distribuisce in tutto il mondo importanti marchi d’abbigliamento.

Il marchio statunitense vanta già diverse sponsorizzazioni nel globo tennistico, poiché oltre alle tre edizioni del Palermo Ladies Open, US Polo Assn. ha presenziato anche il WTA di Firenze nel 2022. Una presenza sempre più assidua da parte del brand, che mescola alla perfezione i valori di sport, stile ed eleganza, come ha raccontato il CEO di incom ai microfoni di Ubitennis.

Pietro Sanò, Ubitennis. US Polo assn. ha scelto ancora una volta il Palermo Ladies Open per il terzo anno consecutivo. Quali sono i valori in comune tra il brand e il tennis?

Lorenzo Nencini: “I valori sono tanti. Quando parliamo del nostro brand siamo legati al mondo del Polo, questo è nel DNA del brand dal 1890, ma accomuna tanti valori. Sia a livello di gioco, quindi il fair play, prima di tutto. Sia il pubblico che viene a vederlo. Vedo tantissime similitudini tra il Polo e le persone che le persone che vengono a vedere un torneo di tennis”

Pietro Sanò, Ubitennis. Il WTA di Palermo è ormai l’unico torneo a livello mondiale sopravvissuto nella splendida terra sicula. Quanto è importante per voi essere main sponsor di un evento del genere? La Sicilia meriterebbe altri tornei di tale portata?

Lorenzo Nencini: “Parlando del WTA Ladies Open, siamo molto contenti di essere qui per il terzo anno. È un torneo molto bello, ci piace il fatto che sia un torneo femminile, ci piace supportare il tennis femminile, e questo è il primo punto. La Sicilia meriterebbe altri tornei, certamente. La location è incredibile. La Sicilia intera è una terra meravigliosa che può offrire tantissimo, quindi andrebbe sfruttata di più questo partnership”.

Pietro Sanò, Ubitennis. Quali sono gli obiettivi futuri di US Polo Assn? Sono in programma altre sponsorizzazioni sportive?

Lorenzo Nencini: “Principalmente siamo legati al Polo, e su questo siamo molto focalizzati, in Italia e non solo. Spaziamo, essendo un brand globale, siamo in tutto il mondo a livello di eventi polistici. Quindi da tornei amatoriali a semplici partite più amatoriali. Questo ci vede coinvolti, da sempre, e sempre di più“

Come vede, da appassionato, la rivalità tra Sinner e Alcaraz? E chi, tra i giocatori italiani, può avvicinarsi di più al loro livello?

Lorenzo Nencini: “Stupenda. Da appassionato, non posso che essere esaltato della cosa. Sono due tennisti formidabili, molto diversi a livello tecnico, ma tutti e due incredibili. Mi piacerebbe vedere qualcun altro al pari loro, per ora è difficile. Ci sono tantissimi altri giocatori bravissimi, è un bel momento per il tennis.

Riguardo gli altri italiani, abbiamo Musetti che è incredibile, sta giocando benissimo, è un giocatore che può crescere ancora tanto, ma non solo lui. Perché abbiamo Cobolli che ha fatto uno splendido Wimbledon adesso, e tanti altri. Abbiamo una rosa di giocatori veramente importanti. Questo darà lustro al tennis italiano”