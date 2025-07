WTA Palermo, Pedone: “A Roma con Sun ho giocato alla pari. Rafa il mio idolo, mi ha parlato da amico” [ESCLUSIVA]

(a cura di Enrico Pedone)

Il 6 maggio 2025, la numero 40 al mondo Lulu Sun scende sul rosso del Pietrangeli al Foro Italico di Roma. A contendere il match d’esordio è una giovane promessa del tennis italiano. Classe 2004, cresciuta al Country Club di Palermo, sulle spalle l’esperienza dei tennisti più rodati che ai sogni di gloria preferiscono il lavoro giornaliero e la cura dei dettagli. Il suo nome è Giorgia Pedone e quel giorno la promessa l’ha mantenuta. Accolta dal pubblico di casa, l’azzurra si è subito scaricata del peso delle emozioni e costretto Sun a lottare per non lasciare la scena degli Internazionali. Chiuso il primo set avanti per 6-3 dopo aver rimontato lo 0-3 iniziale, la palermitana subisce poi la crescita della neozelandese, che ribalta il match per 6-1, 6-3. Ma da quel match Pedone ha imparato tanto, e mentre torna a calpestare la terra di Palermo, dove ha preso parte al Ladies Open arrendendosi all’esordio a Oksana Selekhmeteva, incrocia le dita pensando alle qualificazioni degli Us Open.

Enrico Picone, Ubitennis. Giorgia, partiamo da Roma. ti va di dirci qual è il ricordo più bello che ti ha lasciato il Foro?

Giorgia Pedone: “Ricordo ancora le emozioni provate prima del match sul Pietrangeli. Quando mi hanno detto che avrei giocato lì ero molto emozionata, ma allo stesso tempo contenta. Era un sogno che si realizzava, il sogno che avevo quando ero bambina. Quelle emozioni mi sono rimaste dentro. Durante i primi tre game, ma già quando sono entrata in campo, le emozioni hanno in parte giocato al posto mio. Ero un po’ tesa, bloccata. Ho giocato contro un’avversaria molto forte, numero 40 del mondo. In quel momento lei giocava bene, io ero molto emozionata e sono andata subito sotto. Però diciamo che l’adrenalina, il campo, il pubblico, mi hanno aiutato a sbloccarmi ed è come se da lì fossi entrata in un loop e non ho più sentito le emozioni. Tutta quella gente che mi guardava, sul Pietrangeli. Poi sono riuscita a pensare solo al gioco, agli obiettivi che c’eravamo detti prima della partita e su cosa dovevo fare. E questo mi ha aiutato molto. Sono passata da 3-0 a 6-3. Lei è salita tanto, ma io non credo di essere scesa. Però ha giocato sicuramente a un livello che magari in quel momento non ho e a cui aspiro. Abbiamo lottato e tenuto entrambe il servizio. Poi lei mi ha brekkata, ma da quella partita mi sono portata tante cose buone che mi hanno aiutato a crescere”.

Enrico Picone, Ubitennis. Cosa hai imparato dal match con Lulu Sun?

Giorgia Pedone: “Da quel match, rispetto alla prima parte dell’anno, ho avuto molto più fiducia in me stessa. Mi ha dato tanta consapevolezza. E infatti la seconda parte dell’anno è andata molto meglio. È il match a cui sono più legata insieme a quello dell’Australian Open. Ma Roma ha un altro significato, per tutti gli italiani”.

Enrico Picone, Ubitennis. A Roma è scesa in campo il resto della scuola palermitana. Abbagnato, Cinà, Piraino.

Giorgia Pedone: “Con Anastasia siamo cresciute insieme. Per me è come una sorella. Abbiamo condiviso tutte le esperienze da quando avevamo otto anni fino ai venti. Poi abbiamo preso strade diverse. Le sono comunque ancora molto legata, sia dentro che fuori dal campo. Ancora oggi ci sentiamo, giochiamo i doppi e siamo ancora molto legate. Anche con Piraino abbiamo condiviso tanti anni, ci siamo allenati tutti e tre al Circolo del tennis. Siamo parecchio legati. Essendo siciliani secondo me è una bella cosa essere arrivati tutti e tre al Foro Italico. Siamo cresciuti insieme”.

Enrico Picone, Ubitennis. Che valore ha per te il Ladies Open di Palermo?

Giorgia Pedone: “Lo sento più mio forse ancor di più che Roma. Sono cresciuta al Country. Ho iniziato qui a giocare a tennis. Poi mi sono spostata, ma sono anche ritornata e resto comunque legata a questo circolo. Facevo da raccattapalle. L’ho fatto per 5-6 anni quando ero piccola fino al momento in cui ho realizzato il sogno. Sono molto legata a questo torneo” [alla sua prima edizione 125 dopo la cessione della licenza 250 al Transilvania Open di Cluj-Napoca, ndr]

Enrico Picone, Ubitennis. Obiettivo US Open?

Giorgia Pedone: “Lo US Open erano sicuramente un obiettivo e penso di averlo raggiunto. Ma quando gioco i tornei non penso devo giocarli per conquistare lo US Open. Io penso settimana per settimana. Diversamente rischi di allontanarti dal risultato, di metterti addosso troppe pressioni. Penso a quello che facciamo in campo. Ovviamente le settimane dopo Roma ho fatto dei risultati che spero mi abbiano permesso di entrare allo US Open. Però nel momento in cui il caso voglia che qualcuna mi superi e non dovessi quindi riuscirci, ovviamente l’obiettivo è l’Australian Open. Ma preferisco lavorare sui singoli obiettivi anziché pensare a giocare quel torneo affinché possa qualificarmi. Preferisco pensarci lavorando sugli obiettivi di crescita. Sono quelli che risultati”.

Enrico Picone, Ubitennis. Quando hai capito che il tennis fosse la tua strada?

Giorgia Pedone: “Prima del tennis facevo danza. Poi guardavo sempre mio fratello giocare e così ho iniziato a giocare al muro a casa. Io non volevo più fare danza, mio papà allora mi ha scritto al tennis e da subito non volevo più andarmene dal campo. Dopo aver giocato sei mila ore al giorno poi è diventata una passione, in poco tempo diciamo”.

Enrico Picone, Ubitennis. Il tuo colpo migliore?

Giorgia Pedone: “Il rovescio”.

Enrico Picone, Ubitennis. Il tuo colpo peggiore?

Giorgia Pedone: “So che devo migliorarmi in tutto, ma sicuramente il dritto e il servizio”.

Enrico Picone, Ubitennis. La tua superficie preferita?

Giorgia Pedone: “Terra”.

Enrico Picone, Ubitennis. Il tuo idolo?

Giorgia Pedone: “Rafa. È il modello a cui mi spirito. Secondo me tutti dovrebbero imparare dalla sua umiltà. La sua dedizione dentro e fuori dal campo. La mentalità. Ma soprattutto l’umiltà. Ho avuto modo di parlarci. Ed è stato come se parlassi con un amico. È successo nel 2020 alla sua accademia dove ho disputato un torneo junior. L’ho rivisto agli Slam e abbiamo scattato una foto. Ho avuto anche l’occasione di parlare con suo zio (Toni, ndr). Era già il mio idolo, ma dopo quella chiacchierata è diventata il modello a cui mi ispiro e da cui ancora adesso imparo molto”.