ATP Washington, Fokina elimina Fritz con due rimonte eroiche. Moutet vince un match epico con Medvedev

Tra la sera di venerdì e la notte di sabato italiana sono andati in scena i quarti di finale dell’ATP Washington, abbastanza indigesti per i padroni di casa. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è successo nella capitale statunitense.

C. Moutet b. [8] D. Medvedev 1-6 6-4 6-4

Una partita che definire pazzesca è riduttivo: il lucky loser Corentin Moutet raggiunge la semifinale battendo Daniil Medvedev in un incontro molto lottato. Nel primo set, il russo ha dominato in lungo e in largo breakkando due volte consecutive l’avversario e concedendo appena un game al francese, entrato in campo decisamente nella maniera peggiore. Nel secondo set però Moutet rialza la china e dopo un inizio equilibrato prende il sopravvento, conquistando il primo break ai vantaggi e rispondendo a dovere al contro-break del russo. Nell’ultimo e decisivo set, Medvedev spreca l’impossibile: nel quinto game vanifica due breakpoint ai vantaggi mentre sul 3-3 getta alle ortiche diverse chance con Moutet che si è trovato 15-40 e due volte sotto dopo il 40-40. Sul 5-4 per Moutet, il match è stato sospeso per maltempo e al ritorno in campo arriva il break decisivo dopo due match point salvati più quello che è valso la partita a dir poco incredibile che vale il successo per Corentin.

[7] A. De Minaur b. [14] B. Nakashima 6-4 6-4

Dopo la sconfitta a Wimbledon contro Novak Djokovic, Alex De Minaur si riscatta a Washington dove raggiunge le semifinali vincendo contro Brandon Nakashima. L’australiano si trasforma nel “guastafeste” per i padroni di casa, eliminando lo statunitense con un doppio 6-4. Botta e risposta nel primo set con ben cinque break consecutivi che sorridono al numero 13 al mondo che dopo essere andato 4-3 grazie ad un break a zero conduce il set fino al 6-4, annullando un break point vitale nel game decisivo e infine chiudendo ai vantaggi. Nel secondo set, la svolta arriva al settimo game con il break a zero di De Minaur che mette in discesa la partita. Sul 4-4 Alex spreca il primo match point in risposta, ma a servizio nel game dopo conquista il punto del 6-4 al terzo MP e dopo aver evitato due break point.

[4] B. Shelton b. [6] F. Tiafoe 7-6(2) 6-4

Era il match più atteso negli Stati Uniti poiché si sfidavano la quarta e la sesta testa di serie, entrambi statunitensi. La sfida tra Ben Shelton e Frances Tiafoe è stata vinta dal 22enne, capace di aggiudicarsi il derby in due set. Almeno un tiebreak era quasi scontati in un match del genere e infatti non tarda ad arrivare: già nel primo set, dopo un “break e contro-break” a cavallo tra l’undicesimo e il dodicesimo gioco, i due si sfidano al tie con Shelton che si dimostra perfetto tenendo tutti i propri servizi e strappandone due all’avversario. Nel secondo set Tiafoe cede fisicamente e concede tre break point al quinto game, tutti salvati, e quattro nel settimo dove però non può nulla sull’ultimo che regala di fatto la partita a Shelton, bravo poi a mantenere i successi turni di battuta.

[12] A. Davidovich Fokina b. [1] T. Fritz 7-6(3) 3-6 7-5

Colpo grosso di Alejandro Davidovich Fokina che elimina la testa di serie numero uno del torneo Taylor Fritz. Che fosse un match lottato si capiva sin dal primissimo set dove lo statunitense vanificando il 3-0 di vantaggio ritrovandosi prima 3-3 e poi 4-5 con il secondo break di Fokina. Una volta arrivato a servire per il set, Alejandro si fa breakkare in un game lungo 18 punti tra cui un set point. La storia si ripete poco dopo quando lo spagnolo ritrova il break e la possibilità di servire per il set e nuovamente si fa contro-breakkare sprecando un set point. Fokina evita lo psicodramma al tiebreak con un netto 7-3. Obbligato a reagire, Fritz si impone nel secondo set salvando un totale di 4 break point (tre nel secondo e uno nel quarto game) e rubando due volte il servizio allo spagnolo, spinto anche dal pubblico di casa. Nell’ultimo e decisivo set sembra di rivivere in parte ciò che era accaduto nel primo: Fritz si porta addirittura 4-1 ma da quel momento in poi riesce a conquistare solo più un game e con un parziale folle di 6-1, Fokina rimonta con due break e col match point decisivo che porta lo spagnolo in semifinale.