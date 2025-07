ATP Washington: Davidovich Fokina cerca il primo titolo in carriera contro De Minaur. Eliminati in semifinale Shelton e Moutet

La finale del Mubadala Citi DC Open ha i suoi protagonisti. Saranno Alejandro Davidovich Fokina e Alex De Minaur a sfidarsi per il titolo dell’ATP 500 di Washington. Niente da fare per Ben Shelton, ultimo rappresentante di casa, e Corentin Moutet, entrambi eliminati in due set. De Minaur raggiunge le 21 vittorie sul cemento in questa stagione e guida lo specifico primato. Inoltre, è il giocatore con più successi nei tornei ATP 500 (41) dall’inizio del 2023. Con questo risultato da lunedì tornerà di nuovo in top 10. Davidovich, invece, irromperà tra i primi 20 giocatori del mondo.

[12] A. Davidovich Fokina b. [4] B. Shelton 6-2 7-5

Alejandro Davidovich Fokina batte per la terza volta in carriera su tre incroci Ben Shelton e proverà l’assalto al primo titolo ATP della carriera. Lo spagnolo, numero 26 del mondo, impiega 1 ora e 20 per sbarazzarsi dell’ultimo statunitense rimasto in tabellone, riuscendo a disinnescare il servizio del suo avversario. Shelton, 8 ATP, sconta una percentuale di prime di servizio bassa per i suoi standard, 55%, e una quantità enorme di errori gratuiti – sono 35 al cospetto dei 20 del suo avversario. Qualsiasi sia l’esito dell’ultimo atto, Davidovich ritoccherà il best ranking, entrando per la prima volta tra i migliori 20 giocatori del mondo.

“È sempre speciale vincere contro un giocatore della Top 10. Rimontare da 2-5 contro Taylor ieri sera è stato un grande traguardo” ha detto dopo aver staccato il pass per la finale.

Nel primo set la partita è stata praticamente a senso unico, con l’iberico che mette a segno due break, nel nel quinto e settimo gioco, e può così chiudere per 6-2, senza offrire neppure una palla break a Shelton.

Nella seconda frazione di gioco gli equilibri sono più solidi e la battuta di entrambi spadroneggia. Dopo aver annullato una chance di break nel quinto gioco, sul 3 pari Ben perde il servizio. Sembra la fine per lui, che in risposta non è mai riuscito a impensierire Davidovich Fokina. Eppure nell’ottavo game trova il controbreak, sfruttando l’unico momento di calo della 12esima testa di serie. Il pubblico vuole ancora tennis e spinge il connazionale alla rimonta. Tuttavia, sul 5 pari Shelton è di nuovo sotto pressione in battuta e Alejandro piazza l’allungo decisivo. Si prende il break e la possibilità di servire per la finale. Davidovich chiude senza esitare al primo match point, eliminando la quarta forza del seeding per 7-5.

[7] A. De Minaur b. C. Moutet 6-4 6-3

Alex De Minaur raggiunge la finale sul cemento di Washington, la seconda nella capitale statunitense dopo quella del 2018, quando fu sconfitto da Alexander Zverev. L’australiano, numero 13 delle classifiche, liquida in due set l’estroso Corentin Moutet con il punteggio di 6-4 6-3. Il francese, 59 ATP e lucky loser del torneo che aveva eliminato in rimonta Daniil Medvedev, obbliga De Minaur a una partita scomoda con il suo tennis imprevedibile. Alex commette 33 errori, di cui 21 nel solo primo set. Statistica incredibile per un giocatore come la settima testa di serie, che, comunque non gli ha impedito di portare a casa l’incontro senza cedere set. “Non è stato del tennis spettacolare, ma sapevo che sarebbe stata una partita complicata, senza molto ritmo“, ha dichiarato a fine partita Alex, che aveva affrontato il transalpino solo una volta, nell’ormai lontano 2016. “È quello che lui riesce a fare agli avversari. Avevo la mentalità giusta: fare qualsiasi cosa pur di arrivare alla finale di domani“.

Nel primo set il rovescio di De Minaur è una fucina di gratuiti. Tuttavia, Moutet non ne approfitta e offre palle break in tre turni consecutivi. Sul 3 pari il francese perde la battuta, in quello che si rivela il break decisivo. Nell’ottavo gioco Corentin ha la possibilità di recuperare lo svantaggio, ma non riesce a concretizzare l’occasione, consentendo a De Minaur di garantirsi una chance di servire per il primo parziale. L’australiano chiude per 6-4 un set confusionario.

Nella seconda frazione di gioco Alex abbassa il numero dei gratuiti e, con due break di fila, allunga fino al 4-0. La semifinale sembra giunta al termine. Moutet, però, riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio, mettendo del pepe a un match che pareva sulla via del tramonto. De Minaur cancella il doppio fallo con cui ha regalato il game all’avversario e strappa la battuta ancora una volta a Moutet. Quando deve servire per archiviare la pratica, il numero 13 del mondo viene breakkato di nuovo. Tuttavia, il servizio del francese non funziona più e De Minaur può scrivere la parola fine in risposta al primo match point.