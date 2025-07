WTA Palermo: Cascino-Feng trionfano nel doppio. Shimizu-Kobori ko al super-tiebreak

Estelle Cascino e Shuo Feng trionfano a Palermo. La doppista francese e la cinese classe ’98, superano il tandem giapponese teste di serie numero 1 Ayano Shimizu–Momoko Kobori con lo score 6-2, 7-6(2), 10-7, aggiudicandosi la finale di doppio del Ladies Open. Sul rosso del Country Club, le campionesse – già reduci dal successo sulle taiwanesi Cho I-hsuan-Yi Tsen Cho – aggiungono così in bacheca il loro primo 125. La francese riscatta inoltre le finali perse a Limoges 2021 e Saint-Malo 2022 e 2024.

Il racconto del match

Il tandem franco-cinese fa subito la voce grosse e si porta avanti di due game trascinato dal buon servizio di Cascino, che risponde presente anche sulla risposta. Le giapponesi accorciano le distanze, ma sull’1-2 la francese finalizza un bello scambio che vale il doppio vantaggio. Risolto agevolmente il quarto gioco, Kobori e Shimizu disegnano bene il campo riuscendo a rientrare nel set. Poi, la risposta vincente di Feng che lascia a zero le avversarie. Nel secondo parziale, Shimizu prova a farsi strada con il dritto finalizzando una serie di lungolinea, ma la cinese cresce in risposta e il match si fa più equilibrato. Sul 4-3, Cascino-Feng pareggiano i conti, salvo poi perdere il turno di battuta e rientrare nel set grazie al dritto vincente della cinese. Il tandem nipponico torna avanti grazie al bel lungolinea di Shimizu prima della sospensione causa pioggia. L’incontro si trascina allora al tie-break, dove Cascino contesta il punto messo a segno sul lob di Kobori. Il giudice di linea però conferma il punto e le giapponesi chiudono poi il secondo parziale per 7-6(2). Al super-tie, Cascino e Feng celebrano il loro primo trionfo in un 125.

dal nostro inviato Enrico Picone