WTA Palermo: Jones in finale. “Apprezzo tutto l’amore che ricevo, ma penso solo al tennis” [ESCLUSIVA] 

Francesca Jones è in finale a Palermo. La britannica classe 2000, supera la russa Tatiana Prozorova e accede per la terza volta all’ultimo atto di un 125 dopo il trionfo a Contrexéville del 13 luglio scorso e il ko a San Luis nel 2024. Sul rosso del Country Club, la tennista affetta dalla nascita da una variante rara della displasia ectodermica – che le ha provocato una malformazione congenita procurandole nello specifico mani con quattro dita (tre più il pollice) e piedi con tre dita su uno e quattro sull’altro – si impone con il finale 7-5, 6-2. Uno score che vale inoltre il best ranking con la 97ª posizione in graduatoria e la chance di guadagnare ulteriori 6 posizioni in caso di trionfo nella finale in programma domenica 27, dove affronterà l’olandese Anouk Koevermans.

Le parole di Francesca Jones

Al termine del match, Francesca ha risposto a Ubitennis su cosa si provi ad essere un esempio, la protagonista di una storia di cui si sta iniziando a parlare sempre di più. A cosa si deve la crescita di questa stagione? “È stata una stagione piena di partite e questo mi ha aiutato a trovare il ritmo giusto e la condizione fisica“. Cosa si prova ad essere una fonte di ispirazione anche in Italia? “È magnifico, apprezzo tantissimo il rispetto e l’amore che ricevo dalle persone – ha dichiarato Francesca Jones – . Io cerco solo di giocare tennis come chiunque altro senza pensare ad altro. Perché Francesca? I miei genitori amano l’Italia e per questo mi hanno chiamato così”.

Il racconto del match

Parte forte Prozorova, che tiene la battuta a zero. La russa fa la voce grossa con il dritto e si aggiudica ai vantaggi il primo break del match, portandosi poi sul 3-0 senza concedere nulla su servizio. Jones allora reagisce, chiude a zero il quarto gioco e strappa il turno di battuta all’avversaria. Ai vantaggi del quinto game, Prozorova conquista la seconda palla break, ma il suo rovescio si infrange in rete. La britannica allora ne approfitta e dopo una lunga lotta pareggia i conti, 3-3. La n. 140 WTA cresce di molto nel servizio e si porta sul 40-15, ma un errore in risposta permette a Jones di rientrare nel game. La britannica finalizza allora un bello scambio e trascina il gioco ai vantaggi dove ribalta lo svantaggio. Poi, la reazione della russa che firma il break e si porta sul 4-4. Jones cresce tatticamente, Prozorova si sblocca da fondo campo e rispondendo a tono torna in vantaggio di un game. Il match resta però molto combattuto e la numero 97 al mondo tiene il servizio e pareggia nuovamente i conti. Sul 5-5, Jones con grande intelligenza tattica si aggiudica il game, chiudendo poi il set ai vantaggi per 7-5.

Nel secondo parziale, Prozorova cede alla pressione e perde il servizio. La numero 91 WTA prende il largo e si porta in vantaggio e va in fuga verso la finale cedendo solamente 2 giochi, 6-2.

dal nostro inviato Enrico Picone