Ranking ATP: Sinner fa 60, balzo Darderi. De Minaur torna in top 10, best ranking per Shelton

Quella che inizia oggi, lunedì 28 luglio 2025, è la 60esima settimana da leader del ranking ATP di Jannik Sinner. Ora per l’altoatesino nel mirino ci sono le 72 settimane di Stefan Edberg e le 75 consecutive (sulle totali 80) di Lleyton Hewitt. C’è da dire che il grande esodo del 1000 di Toronto avrà qualche ripercussione per Jannik, così come per Carlos Alcaraz. Questo ridurrà leggermente il margine di vantaggio del classe 2001 di Sesto Pusteria, ma i conti si faranno a Cincinnati e allo US Open, dove ci si aspetta l’avvicinamento dello spagnolo che potrà guadagnare molto terreno, mentre Sinner dovrà difendere 3000 punti.

Ci sono poi diversi cambiamenti sia in top 10 che in top 20. Ne esce Andrey Rublev per far posto ad Alex de Minaur dopo che l’australiano è uscito vittorioso da Washington nella finale thriller, con tre match point salvati, sullo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (che sale al numero 19). Scende di tre posti, a causa dei punti persi dalla finale di Umago di un anno fa, Lorenzo Musetti, che resta nei primi 10 per 85 punti.

Posizione Giocatore Nazione Punti ATP Variazione 1 Jannik Sinner Italia 12030 2 Carlos Alcaraz Spagna 8600 3 Alexander Zverev Germania 6030 4 Taylor Fritz Stati Uniti 5135 5 Jack Draper Gran Bretagna 4650 6 Novak Djokovic Serbia 4130 7 Ben Shelton Stati Uniti 3520 +1 8 Alex de Minaur Australia 3335 +5 9 Holger Rune Danimarca 3250 10 Lorenzo Musetti Italia 3195 -3 11 Andrey Rublev Russia 3110 -1 12 Frances Tiafoe USA 2990 -1 13 Casper Ruud Norvegia 2905 -1 14 Daniil Medvedev Russia 2720 15 Tommy Paul Stati Uniti 2620 16 Karen Khachanov Russia 2590 17 Flavio Cobolli Italia 2385 +1 18 Jakub Mensik Repubblica Ceca 2362 -1 19 Alejandro Davidovich Fokina Spagna 2225 +7 20 Grigor Dimitrov Bulgaria 2155

GLI ALTRI AZZURRI – Il romano Flavio Cobolli si è issato al numero 17 della classifica mondiale e non ha nemmeno così tanto da difendere nei prossimi mesi, il che può aiutarlo in ottica futura. Il vero balzo questa settimana è però di Luciano Darderi: dopo la vittoria a Umago sono 11 i posti guadagnati, con annessa top 40. Vedremo se proseguirà la sua scalata a Cincinnati, visto che a Toronto non sarà in campo. Sei giorni fa stazionava al 46mo posto nella classifica internazionale, ma grazie ai 250 punti incamerati sul rosso balcanico si è issato in 35ma posizione con 1.414 punti.

La principale discesa invece è quella di Matteo Berrettini, che esce dai 50 poiché gli escono i 500 punti guadagnati su terra la scorsa estate. Le maggiori scalate della settimana in top 100 sono: Carlos Taberner (Spagna, +24, #84), Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi, +16, #87) e Corentin Moutet (Francia, +13, #46).

Posizione Giocatore Punti ATP Variazione 1 Jannik Sinner 12030 10 Lorenzo Musetti 3195 -3 17 Flavio Cobolli 2385 +1 35 Luciano Darderi 1414 +11 38 Lorenzo Sonego 1281 -1 41 Matteo Arnaldi 1265 +3 57 Matteo Berrettini 975 -15 72 Mattia Bellucci 871 -9 97 Luca Nardi 655 -1 118 Francesco Passaro 524 +3 125 Matteo Gigante 476 +2 128 Andrea Pellegrino 468 178 Francesco Maestrelli 308 +1

Gli italiani in top 200 al 28/07/2025