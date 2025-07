Sinner tocca le 60 settimane da numero 1: nel mirino Edberg e Hewitt

Sessanta settimane. È questo, da oggi, il bottino da numero uno al mondo di Jannik Sinner. Sessanta lunedì consecutivi passati al vertice del ranking ATP, a guardare tutti dall’alto. Un traguardo storico per il tennis italiano, che fa dell’altoatesino il quarto giocatore di sempre per durata del primo regno da n. 1, alle spalle di tre nomi che non hanno bisogno di presentazioni: Roger Federer (237), Jimmy Connors (160) e Lleyton Hewitt (75). E con ogni nuova settimana, la caccia ai prossimi obiettivi si fa sempre più concreta.

Nella top 7 di sempre per continuità

Il dominio di Sinner, più che nelle fiammate, sta tutto nella continuità. Le sue 60 settimane consecutive da leader del ranking lo portano già oggi a occupare la settima posizione nella storia ATP per longevità ininterrotta al comando. Davanti a lui, solo mostri sacri: Federer (237), Connors (160), Lendl (157), Djokovic (122), Sampras (102) e Hewitt (75). Per raggiungere l’australiano però bisognerà passare da Cincinnati, Us Open e Shanghai e arrivare fino a Torino. La settimana successiva alle Finals è quella che permetterebbe a Sinner di superare in classifica Hewitt in termini di settimane consecutive, ma prima bisogna passare dai 6030 punti da difendere contro i 1060 di Carlos Alcaraz. E non è finita qui. Se allarghiamo lo sguardo al computo complessivo – le settimane totali da numero 1, anche distribuite in più regni – il prossimo nome sulla lista è quello di Stefan Edberg, con 72 settimane complessive, sorpasso che in questo caso potrebbe arrivare nella settimana di inizio dei tornei di Vienna e Basilea. Se ci riuscisse lo farebbe a 24 anni. Non male.

I numeri, oggi