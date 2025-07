WTA Montreal: avanzano Osaka e Raducanu, maratona per Siegemund che elimina Maria

E. Raducanu b. G. Ruse 6-2 6-4

La copertina del pomeriggio canadese va alla storia di Emma Raducanu: riuscirà la britannica a scalare ulteriori posizioni nel ranking? Il periodaccio sembra alle spalle e nella sua testa c’è la volontà di rientrare in Top10.

Batte Gabriela Ruse 6-2 6-4 in un’ora e 38′. Male al servizio la rumena con appena il 51% di prime palle messe in campo con una resa del 54%.

Più combattuto il secondo parziale: break e controbreak nei primi due giochi, poi Ruse deve salvare palle break nel terzo e nel quinto game. Nel settimo cede la battuta, ma innesca altri due break di fila che mandano Raducanu a servire per il match. Chiude 6-2 6-4, prossimo turno con Stearns.

N. Osaka b. A. Arseneault 6-4 6-2

Facile partita per Naomi Osaka che ha battuto 6-4 6-2 Ariana Arseneault, n. 515 del mondo, e proveniente dalle qualificazioni. La canadese, sospinta dal pubblico, ha dato filo da torcere alla giapponese nel primo set, poi è crollata senza batter ciglio.

L. Siegemund b. T. Maria 7-5 6-7(6) 7-6(2) (Beatrice Becattini)

Laura Siegemund avrebbe potuto vincere almeno un’ora e mezza prima la sua gara finita 7-5 6-7(6) 7-6(2) in tre ore e 28′. Ha servito per il match sul 5-4 del secondo e si è ritrovata al tie-break del terzo, passando per un match point annullato nel tie-break del secondo. Dura lex sed lex nel derby tedesco in cui Tatjana Maria ha lottato dall’alto dei suoi 37 anni sprecando l’occasione sul 5-4 del terzo set di chiuderei conti.

Nel primo set le due giocatrici si intercambiano alla guida del punteggio. Siegemund trova il break in apertura, con Maria, ancora in fase di rodaggio, che si fa trovare nella terra di nessuno e non riesce a organizzare il rovescio. La partita ha il sapore di tennis d’altri tempi, con frequenti discese a rete e il ricorso a variazioni di rotazioni e traiettorie. Nel sesto gioco, Laura incappa in un turno di servizio assai falloso. Fa e disfà a rete e, con un errore al volo, concede a Maria la palla del controbreak. La numero 54 del mondo non smentisce il momento e sbaglia l’ennesima volée di rovescio, che vale alla sua connazionale il 3 pari. Scampato il pericolo, con una palla break annullata, sul 4 pari Siegemund mette la testa avanti. Su una discesa a rete dell’avversaria, Tatjana manda lungo il passante di rovescio e concede alla 37enne la possibilità di servire per il set. Chance che Siegemund si lascia sfuggire, commettendo svariati gratuiti. Tuttavia, al servizio ormai Maria è sempre sotto pressione e incassa un nuovo break. Al secondo tentativo Laura chiude per 7-5.

Nella seconda frazione di gioco, Maria torna in campo un po’ in affanno e, come successo nel parziale d’apertura, deve annullare una palla break, piazzando un servizio vincente in un game in cui commette tre doppi falli. Sul 2 pari, Siegemund allunga, togliendo la battuta alla vincitrice del Queen’s. Nel nono game Maria salva un match point con grande coraggio, inducendo, con un colpo profondo, Laura all’errore. Tatjana vuole provarci fino in fondo e, quando la numero 54 WTA batte per scrivere la parola fine, si procura due palle del controbreak. Le basta la prima: Siegemund pare accusare l’occasione mancata in precedenza e si riscopre oltremodo fallosa; con un errore da matita blu sottorete regala il 5 pari a Maria. Tuttavia, non vuole vanificare la giornata che pare per lei propizia e si riprende nuovamente il break di vantaggio e la conseguente seconda chance di chiudere al servizio la partita. Siegemund spreca altri due match point e, come se non bastasse, sulla parità commette due doppi falli che prolungano il match al tie-break. Con un altro match point vanificato, Siegemund è costretta al terzo set: Maria si impone per 8 punti a 6. La giocatrice più giovane è la prima a salire 3-1 senza contraccolpi psicologici, ma scatena altri tre break che non rompono l’equilibrio. Nel nono game è Maria a strappare la battuta alla sua connazionale: va a servire per il match ma perde a “0” la battuta. Prima di passare dal tiebreak, Laura annulla una palla break nell’undicesimo game per poi dominare 7-2 l’atto finale del match.

M. Bouzkova b. M. Uchijima 6-2 7-6(4)

Continua lo strepitoso momento di Marie Bouzkova. A luglio finora l’ha fermata solo la n. 1 del mondo, Aryna Sabalenka. Per il resto sette vittorie consecutive con la certezza che Praga non sia lontana da Montreal. In Repubblica Ceca sabato ha vinto il WTA250 di Praga sul cemento. In Canada vince 6-2 7-6(4) contro Moyuka Uchijima in un’ora e 50′. Bouzkova ha dovuto cancellare due set point prima di aggiudicarsi agevolmente il tie-break.

GLI ALTRI MATCH

Negli altri incontri che hanno dato avvio al tabellone principale del WTA di Montreal si segnala la sconfitta di Yulia Putintseva. La kazaka, 46 WTA, si è arresa con un doppio 6-3 alla cinese Guo Hanyu, numero 259 del mondo. Putintseva è stata impalpabile al servizio e anche in risposta non è risultata così incisiva, neppure quando nel secondo set è riuscita a portarsi avanti di un break.

Se la vede brutta, ma si salva Kamilla Rakhimova contro la giovane wild card di casa Kayla Cross. La russa, numero 62 proveniente dalle qualificazioni, è costretta alla rimonta contro la 20nne canadese e infine si impone con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. (Beatrice Becattini)

Altra maratona nel match tra Yafan Wang e Yuliia Starodubseva che vince 6-7(6) 6-4 6-4 in tre ore e 26′. 14 break in 33 giochi che tolgono parecchie certezze a tutte. La n. 73 del ranking ora se la vedrà con la polacca Magdalena Frech, testa di serie n. 21 del seeding. Anna Blinkova vince agevolmente in due set contro l’americana Caroline Dolehide, 6-4 6-1 in un’ora e 23′. Ora per lei la sfida con Daria Kasatkina.Eva Lys batte con egual numero di game Leolia Jeanjean, 6-4 6-1 in un’ora e 21′. Per la tedesca sfida con la russa Anastasia Pavlyuchenkova. Lulu Sun elimina Sorana Cirstea che prosegue la sua non esaltante stagione: 6-3 7-5 in un’ora e 25′. La rumena aveva fatto bene sulla terra battuta di casa a Iasi. Cirstea ha servito per il set sul 5-4, prima di subire un parziale di tre giochi consecutivi.