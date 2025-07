Italiani in campo martedì 29 luglio: Musetti, Arnaldi e Paolini. A che ora e dove vederli

Terminata la stagione europea, è il momento di fare le valigie e girare il mondo. Dalla fine di luglio, e per un po’ di settimane, è il nord America a ospitare i circuiti ATP e WTA. Le prime tappe di rilievo sono il National Bank Open Presented by Rogers, che quest’anno accoglie il tour maschile a Toronto, e l’Omnium Banque Nationale Presente par Rogers, che in questo 2025 vede sfidarsi le migliori tenniste al mondo a Montreal. Nella giornata di martedì 29 luglio i due 1000 canadesi vedranno scendere in campo tre italiani al secondo turno.

Il primo sarà Lorenzo Musetti, opposto all’australiano James Duckworth, vittorioso dell’unico testa a testa risalente al torneo di Parigi Bercy 2021. I due metteranno piede sul Centre Court nel secondo match in programma, quindi attorno alle ore 20 italiane. Il 23enne azzurro, terza testa di serie, è il netto favorito di questa contesa. Difatti, un suo successo su Lottomatica verrà pagato a 1.20, mentre un’affermazione del 33enne oceanico varrà 4.40 la posta giocata.

Sul Court 4, invece, il semifinalista uscente Matteo Arnaldi se la vedrà per la prima volta contro un altro australiano, il giustiziere di Joao Fonseca, Tristan Schoolkate. I due inizieranno la loro partita attorno alle 23 e il 24enne italiano, 32esima forza del seeding, è il favorito per la vittoria secondo i siti di scommesse. Su GoldBet un suo successo avrà un moltiplicatore di 1.52 sulla somma messa in palio, mentre quella del 24enne oceanico sta a 2.49.

Da Toronto ci spostiamo a Montreal, dove sarà la sola Jasmine Paolini a rappresentare i colori azzurri in questa giornata. Sul Rogers Court, il secondo campo per importanza dell’impianto canadese, la settima testa di serie del torneo sfiderà la qualificata nipponica Aoi Ito, mai incrociata prima, verso le ore 20 italiane. La grande favorita di questo match sarà senza dubbio la 29enne azzurra, la cui vittoria varrà su Sisal 1.09 la somma giocata, mentre un successo della 21enne giapponese pagherà 7 volte tanto la posta messa in palio.

Le partite di Musetti e Arnaldi saranno visibili in tv su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. L’incontro di Paolini si potrà invece gustare in tv su Sky Sport Max, ma anche in chiaro su SuperTennis, e in streaming sarà disponibile sia su NOW che su SuperTennix.

Italiani in campo martedì 29 luglio