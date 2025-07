US Open: ufficializzate 14 coppie per il doppio misto. Confermati Sinner e Navarro, assenti Paolini/Musetti. Wild card per Raducanu/Alcaraz

Quando i 1000 canadesi aprono i battenti, un fatto è certo: l’ultimo Slam dell’anno sta per arrivare. E quest’anno gli US Open portano con sé qualche novità che, nelle ultime settimane, ha richiamato l’attenzione: la nuova formula del doppio misto. Una rivoluzione annunciata svariati mesi fa e che ha lentamente preso forma. L’attesa è dovuta alla prevista presenza ai blocchi di partenza di coppie tanto sorprendenti quanto vincenti. Lo spostamento dalla terza alla prima settimana del torneo, durante la US Open Fan Week, consente ai top player di entrambi i circuiti di potervene prendere parte, senza andare ad intaccare i giorni dedicati ai singolari.

L’USTA ha ufficializzato 14 delle 16 coppie che si contenderanno il titolo. Le modifiche del regolamento prevedono che le otto squadre con il miglior ranking combinato accedano direttamente al tabellone, mentre la restante metà sarà scelta tramite wild card dall’organizzazione.

Nella giornata di ieri scadeva il temine ultimo per iscriversi. Quindi adesso è chiaro lo schieramento. I numeri suggeriscono questo: presenti otto uomini e sei donne attualmente classificati tra i primi 10 del mondo in singolare e nove campioni Slam in singolare.

Doppio misto US Open, i top player rispondono presente

Teste di serie numero 1 saranno Jannik Sinner e Emma Navarro. La statunitense è molto attiva al riguardo sui social e non manca di interpellare il numero 1 del mondo. Presente una coppia a sorpresa, i cui nomi non erano mai stati fatti in precedenza. Si tratta del duo Paula Badosa e Jack Draper. La giocatrice spagnola in un primo momento sembrava dovesse scendere in campo insieme a Stefanos Tsitsipas, ma le vicende private – pare che la loro relazione sia al capolinea – hanno portato la numero 10 del mondo a cercare un altro compagno. Iga Swiatek farà poi coppia con Casper Ruud, mentre Elena Rybakina si accompagna al padrone di casa e Taylor Fritz. Le due sorprese di Wimbledon, la finalista Amanda Anisimova e la semifinalista Belinda Bencic, scenderanno in campo rispettivamente con Holger Rune e Alexander Zverev, mentre è sodalizio a stelle e strisce per Jessica Pegula e Tommy Paul. Chiude la lista il duo russo Mirra Andreeva/Daniil Medvedev.

Per ciò che concerne le wild card le scelte sono figlie di una doppia logica: padroni di casa e top player rimasti esclusi dagli otto. Ecco che allora ad arricchire il tabellone ci sono Olga Danilovic e Novak Djokovic ed Emma Raducanu e Carlos Alcaraz. A rappresentare gli Stati Uniti sono Madison Keys e Frances Tiafoe, la campionessa senza tempo Venus Williams con Reilly Opelka e la numero 1 del mondo di doppio Taylor Townsend con Ben Shelton.

L’ultima coppia presente senza dubbio alcuno è quella composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, che vanno alla ricerca della riconferma, dopo il titolo dello scorso anno, in quello che sarebbe il loro terzo Slam insieme.

Menzione speciale per alcuni assenti. A sorpresa mancano all’appello Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti. Il carrarino nei giorni scorsi, durante una conferenza stampa, aveva indirettamente confermato la loro presenza, ma qualcosa deve essere cambiato. Meno sorprendente è l’assenza di Aryna Sabalenka, che doveva fare coppia con Grigor Dimitrov, che ha appena annunciato il forfait per il singolare.

C’è attesa per scoprire le ultime due wild card, che si contenderanno il trofeo degli US Open e un price money da 1 milione di dollari. L’annuncio è previsto per i prossimi giorni. L’USTA stupirà il pubblico?