ATP Toronto: Gigante sciupa due set point e viene eliminato da Diallo

[27] G. Diallo b. [WC] M. Gigante 6-3 7-6(5)

Finisce con la racchetta di Matteo Gigante che finisce per aria e con essa la grande chance dell’azzurro di prolungare la gara con Gabriel Diallo. Vince il padrone di casa con il punteggio di 6-2 7-6(5) in un’ora e 48′. Gara strana dominata dal servizio del canadese che non era riuscito a sfondare in avvio di secondo set e poi si è trovato travolto dalla grande reazione dell’azzurro.



Il n. 125 del mondo ha servito per il set sul 5-3 attorcigliandosi in una serie di errori che hanno rimesso in carreggiata Diallo. Pure nel tie-break stesso andamento con l’italiano avanti 5-3, ma costretto a cedere il minibreak dopo una gran risposta del n. 36 del ranking e un pò di pigrizia sua. Il servizio ha fatto il resto con gli aces a portare a match point Diallo e il doppio fallo a condannare Gigante.

Il canadese è stato a lungo ingiocabile, perdendo due soli punti, 14/16, con la prima di servizio nel primo set. Poi lentamente è calato nella fase centrale del secondo parziale, rimettendo in partita l’azzurro. Epilogo non felice, ma grande esperienza per Matteo contro un giocatore più solido ed esperto.

Stessa età, ma esperienze nel Tour differenti, sperando che l’azzurro possa riuscire a entrare in Top100. Ha lottato come sa fare lui ma non è bastato e da qui deve ricominciare.

Il cemento di Toronto sorride a Diallo in un primo set che finisce 6-3, ma sarebbe potuto finire peggio per Gigante travolto dal forcing del padrone di casa. Diallo vince un estenuante secondo gioco all’ottava palla break e rischia di andare avanti 4-0. Gigante si scuote e migliora la percentuale con la prima di servizio, anche se non supererà quota 48%. Nel mezzo il “Var” dà ragione all’azzurro che ferma il gioco per aver visto la pallina passare attraverso la rete e non al di sopra.

*Through* the net? 🤨



An unusual video review during Gigante and Diallo…#NBO25 pic.twitter.com/vSALIqsipp — Tennis TV (@TennisTV) July 30, 2025

Finito il primo set 6-3, Diallo non dà la spallata decisiva all’azzurro. Ha palla break nel primo e nel terzo game, ma non basta: Gigante lotta, si difende e attraverso le variazioni comincia a mettere in difficoltà l’avversario. Nel sesto game la svolta al match: si inceppa la prima di servizio del canadese, più falloso rispetto a inizio match. L’azzurro spinge bene i colpi e a “15” strappa la battuta. Addirittura arrivano altri due set point nell’ottavo game: Diallo li cancella e si prepara a far di tutto per rientrare nel set.

Una mano gliela dà Gigante, onestamente, con il canadese che alla terza occasione ottiene il controbreak e il punteggio torna rapidamente in parità. Il tie-break è la logica conclusione: l’azzurro sale 5-3 ma non basta. Diallo trova una risposta che rimane negli ultimi centimetri del campo, Gigante è statico e si torna “on serve”. Il canadese piazza due ace e va a match point, l’azzurro, invece, replica con un doppio fallo e saluta il torneo.

Ora per Diallo il vincente della sfida tra Fritz e Carballes Baena.