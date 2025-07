ATP Toronto, Shapovalov sulla sconfitta con Tien: “Non mi ha battuto, l’ho persa io”

Denis Shapovalov, anno 2017, Montreal. A 18 anni il talento canadese mancino, e monomane, sconfiggeva Rafa Nadal e si spingeva sino alla semifinale nel Masters 1000 di casa, dove veniva sconfitto da Sasha Zverev. Da quel momento sono stati pochi altri i sorrisi tennistici del classe ’99 nato a Tel Aviv nella terra della foglia d’acero. Il Canadian Open non regala una vittoria a ‘Shapo’ dal 2019. Cinque sconfitte consecutive all’esordio per Denis, il quale, alla domanda in conferenza stampa dopo la cocente sconfitta contro Learner Tien, sul fatto se questo suo trend negativo avesse influito a livello mentale sulla sua prestazione contro il teenager statunitense, avrebbe detto di non sapere nulla riguardo questo suo record sfavorevole. Sarà… Sta si fatto che davanti al suo pubblico il numero 29 al mondo non riesce a esprimersi da ormai parecchi anni.

“Onestamente, la sconfitta di oggi è stata completamene mentale”, ha affermato il semifinalista di Wimbledon 2021 a seguito della resa contro il giovanissimo mancino a stelle e strisce. “Mi sentivo, e lo avete potuto vedere tutti dal tabellone del punteggio, come se avessi in mano entrambi i set e li avessi lasciati andare. Ero un po’ nervoso oggi, non ero veramente a mio agio in campo là fuori. Forse sono stato anche un po’ sfortunato in alcuni momenti. Ma tant’è. Ho cercato comunque di rimanere coerente con il mio tennis e andarmi a prendere la vittoria. Ma oggi non ho connesso. Succede”.

In entrambe le frazioni, infatti, Shapovalov si è trovato a servire per il set, salvo poi subire le rimonte del suo avversario. E sì che Denis vorrebbe vincere con tutto sé stesso questo torneo. Lo dice da anni. Eppure, ha finito per perdere ancora una volta da un tennista che, nonostante sia innegabilmente in rampa di lancio verso le zone più calde del ranking, è ancora parecchio più indietro di lui in classifica (è n.61 ATP). “Tutto ciò fa schifo, sicuramente. È un torneo importante e cerco di trattarlo come qualunque altro Masters 1000. Ma le ultime volte che ho giocato a Toronto non mi sono sentito a mio agio in campo, è stata dura. Avverto che è complicato per me giocare il mio tennis su quel campo. Ho avuto un gran successo a Montreal e là mi piacciono i campi. Oggi non sono stato battuto, ho perso io la partita”.

E non è un caso isolato in questa stagione. Da inizio 2025 si sono giocati nove grandi tornei: tre Slam e sei 1000. Il canadese è però riuscito a racimolare una miseria di quattro vittorie (ovviamente nove sconfitte) senza mai essere capace di intascare due successi nello stesso evento. L’annata è partita male per Denis, che nel primo mese ha raccolto due sole affermazioni a fronte di tre insuccessi. Poi, ecco il clic in America. Prima con il titolo all’ATP 500 a Dallas, su cemento indoor, sconfiggendo tre top 10 come Taylor Fritz, Tommy Paul e Casper Ruud in finale. E poi con il penultimo atto sul duro all’aperto al 500 di Acapulco. Il Sunshine Double è stato sfortunato, dato che, dopo il successo iniziale in entrambi gli eventi, si è imbattuto su Carlos Alcaraz a Indian Wells e su Taylor Fritz a Miami, uscendo sconfitto da entrambe le contese.

In seguito, le stagioni europee. Prima quella sul rosso, poi quella su erba. E ‘Shapo’ qui è completamente scomparso dai radar per circa tre mesi. Cinque sconfitte con due vittorie sul mattone tritato, senza dubbio la superficie che lo mette più in difficoltà, ma soprattutto tre insuccessi con una sola affermazione su erba. E uno come lui, contro Mariano Navone, a Wimbledon, non può e non deve perdere. Due settimane per schiarirsi le idee e il rientro è ineccepibile. Titolo al 250 di Los Cabos senza perdere set e lasciando per strada 18 game in quattro partite. Quindi Toronto e l’ennesimo stop inaspettato.

Ciò non vuol dire assolutamente che la stagione di Shapovalov possa definirsi negativa. Un anno fa, di questi tempi, era fuori dai primi 100 giocatori al mondo e a inizio stagione non era neanche in top 50. Ora è top 30, 25 nella race, e ha già vinto due tornei nel 2025. Centinaia di altri tennisti pagherebbero oro per risultati del genere. Ma dall’ormai 26enne canadese ci si aspetta sempre qualcosa in più. Qualcosa che sembra sempre stia per arrivare e, infine, finisci solo per percepirne l’odore in lontananza. Serve un buon risultato in un grande torneo. I picchi ci sono sempre stati, ma occorre anche e soprattutto un po’ più di continuità di rendimento. Da lui ce l’aspettiamo tutti da tempo. Attenderemo ancora.