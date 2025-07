Italiani in campo mercoledì 30 luglio: Cobolli, Gigante, Sonego e Bronzetti. A che ora e dove vederli

Dopo una giornata in chiaroscuro per l’Italia, in cui portiamo al terzo turno Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti perdendo però per strada Jasmine Paolini, quella di mercoledì 30 luglio vedrà molti azzurri in campo, con la possibilità di fare molto bene. Si partirà alle ore 18:30, quando sul Court 4 apriranno il programma Lorenzo Sonego e Yunchaokete Bu, al loro primo testa a testa in carriera. Sempre alla stessa ora, all’incirca, dovrebbe fare il suo esordio al National Bank Open 2025 presented by Rogers di Toronto anche Flavio Cobolli, che sul Motorola razr Grandstand Court sarà protagonista della seconda sfida con la wild card di casa Alexis Galarneau al termine di Andrey Rublev-Hugo Gaston. Anche per questi due si tratta del primo scontro in carriera.

Alle ore 18:30, se dovessero essere rispettati gli orari, potrebbe giocare anche Lucia Bronzetti sul Rogers Court a Montreal, nel secondo match in programma dopo Madison Keys-Laura Siegemund, opposta a Clara Tauson. Un precedente tra le due, datato 2022 al Challenger di Limoges, vinto dalla danese. Il match successivo sullo stesso campo sarà quello delle n° 1 del seeding in doppio Jasmine Paolini e Sara Errani, opposte alle sorelle Leylah Fernandez e Bianca Jolie Fernandez (ore 20:00). Infine Matteo Gigante, impegnato sul Centre Court come secondo match (ore 20:00 circa) dopo Adrian Mannarino-Ben Shelton, contro Gabriel Diallo. Gli head-to-head dicono 1-1 con vittoria dell’azzurro nelle qualificazioni di Wimbledon 2023 e del canadese al Challenger di Canberra nel 2024.

Italiani in campo mercoledì 30 luglio

ATP Toronto, Y. Bu – [28] L. Sonego , Court 4, ore 18:30

, Court 4, ore 18:30 ATP Toronto, [13] F. Cobolli – [WC] A. Galarneau, Motorola razr Grandstand Court, secondo match, ore 18:30 circa

– [WC] A. Galarneau, Motorola razr Grandstand Court, secondo match, ore 18:30 circa WTA Montreal, [16] C. Tauson – L. Bronzetti , Rogers Court, secondo match, ore 18:30 circa

, Rogers Court, secondo match, ore 18:30 circa WTA Montreal, [1] S. Errani / J. Paolini – [WC] L. Fernandez/B. Fernandez, Rogers Court, terzo match, ore 20:00 circa

/ – [WC] L. Fernandez/B. Fernandez, Rogers Court, terzo match, ore 20:00 circa ATP Toronto, [23] G. Diallo – [WC] M. Gigante, Centre Court, secondo match, ore 20:00 circa

I tornei della settimana, come di consueto, saranno trasmessi in tv e streaming sui canali Sky Sport, oltre che su NOW TV. I match femminili saranno visibili anche su Supertennis.