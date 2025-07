Rassegna stampa – Musetti avanti, Paolini brutto ko

Musetti con il sorriso. Paolini, che disastro (Riccardo Crivelli, La Gazzetta dello Sport)

Sollievi e disastri. Al Masters 1000 del Canada (a Toronto gli uomini, a Montreal le donne) entrano in scena le teste di serie e, con Sinner contumace che si sta allenando a Montecarlo in attesa di tornare a Cincinnati, l`Italia cala gli altri assi. Con sorte ben diversa. Lorenzo Musetti torna a vincere una partita dopo le due eliminazioni al primo turno a Wimbledon e a Washington, Jasmine Paolini subisce una sanguinosa sconfitta (2-6 7-5 7-6 ) dalla giapponese lto, n. 110 del mondo che non aveva ancora vinto una partita Wta in carriera. Per la toscana un momento delicato da metabolizzare in fretta. Lorenzo soffre un set contro l`australiano Duckworth, 106 Atp (ma è stato 16), non sfrutta 6 palle break nel primo set e nell`11° game si ritrova 15-40, uscendone da campione: il suo break arriva nel game successivo e da lì è solo discesa (7-5 6-1). La vittoria toglie un po` di ruggine, fisica e mentale: «Non è stato facile recuperare dall`infortunio. Su questa superficie, che non è il mio habitat naturale, devo cercare di adattarmi e trovare le giuste sensazioni. Ma sono molto motivato». Anche perché dalla stagione sul cemento deve arrivare l`abbrivio per la qualificazione alle Finals (è 6° nella Race): «Sono come una Ferrari, difficile da guidare. Il mio gioco a volte è complicato, ho tante soluzioni e spesso scegliere quella giusta non è semplice». Complicatissima invece

la giornata della Paolini, in totale controllo del match fino al 5-4 del 2° set, poi spreca un match point ed entra in confusione: i suoi 68 gratuiti lanciano l`incredula Ito dal dritto liftato. Per la n.1 italiana un cono d`ombra tecnico e mentale dopo i due cambi di coach in sei mesi (ora c`è Gaio fino a New York). […]

Riecco il vero Musetti! Paolini, ko sconcertante (Roberto Bertellino, Tuttosport)

Lorenzo Musetti non vinceva un match dai quarti di finale del Roland Garrros, contro Frances Tiafoe. Poi l`infortunio nella semifinale contro Alcaraz, la ripresa forzata per essere al via a Wimbledon, senza fortuna. Quindi una fugace apparizione a Washington, con sconfitta contro Norrie. Ieri l`esordio e il successo a Toronto, da testa di serie n° 3, contro l`australiano Duckworth. Il carrarino si è imposto a fatica nel primo set, dopo aver annullato due palle break sul 5-5 e chiuso al 12° gioco, ma nella seconda frazione ha fatto il top ten tornando a sorridere, con coach Tartarini in tribuna a guidarne ogni colpo. Nel 3° turno

del Masters 1000 canadese se la vedrà con l`americano Michelsen, n° 26 del seeding che ha sconfitto il cileno Barrios Vera. […] Dicono che la calma sia la virtù dei forti e la caratteristica ben si adatta a Jannik Sinner che ama fare le cose con la massima cura del dettaglio senza accelerare i ritmi, se non quando è in campo intento a stravolgere le difese dei rivali. Mentre la maggior parte dei colleghi è a caccia di certezze in vista degli US Open e di punti per la rincorsa alle Nitto ATP Finals, Jannik sta preparando la stagione sul cemento americano a poca distanza da casa, nelle atmosfere ovattate del Principato. Dopo la vittoria epocale a Wimbledon, con tanto di rivincita in finale ai danni di Alcaraz, il n° 1 del mondo ha scelto di non partire subito alla volta del Nordametica, nel quale avrebbe dovuto difendere i quarti del 2024, e continuare invece gli allenamenti in vista dei due appuntamenti messi in archivio lo scorso anno con tanto di vittorie. Prima a Cincinnati, in Ohio, poi agli US Open. Punti pesanti da difendere ma senza assilli perché Jannik ci ha insegnato a guardare e considerare un torneo dopo l`altro, un game dopo l`altro, un 15 dopo l`altro. Il principio, che ha come parola guida proprio la “calma”, gli ha sempre dato ragione e l`auspicio è che continui a farlo. La mente è libera dai travagli dello scorso anno e il successo a Wimbledon rappresenta un carburante perfetto per la sua macchina fisica e mentale. Anche il ritorno nel proprio staff di Umberto Ferrara, che ben lo conosce, non può che essere fonte di ulteriore tranquillità sotto il profilo della preparazione atletica. Sinner tornerà in campo dal 7 agosto nelle migliori condizioni e rinfrancato dal periodo di relativo “stacco” agonistico, necessario soprattutto sotto il profilo mentale dopo la grande impresa. Clamorosa invece eliminazione di Jasmine Paolini all`esordio nel WTA 1000 di Montreal. Opposta alla giapponese Ito, 21 anni e 110 WTA, in vantaggio 6-2 4-2 40-15 e dopo aver fallito un match point, la toscana è crollata nel tie-break del terzo set, vinto 7-5 dalla rivale, dotata di un tennis a dir poco atipico, con un dritto fatto solo di smorzate.

Musetti avanti, Paolini disastro (Giorgio Capodaglio, Corriere dello Sport)

Riparte dal Canada la rincorsa di Lorenzo Musetti alle Nitto ATP Finals di Torino. Al secondo turno del Masters 1000 di Toronto, il toscano ritrova il successo dopo due mesi, imponendosi 7-5 6-1 sull`australiano James Duckworth (106 al mondo). L`azzurro interrompe così una serie di tre sconfitte consecutive, iniziata con l`infortunio nella semifinale del Roland Garros contro Alcaraz, e proseguita a Wimbledon e Washington, rispettivamente contro Basilashvili e Norrie. Il numero 10 ATP troverà ora sulla sua strada lo statunitense Alex Michelesen. Successo anche per Rune, che batte 7-6(7) 6-3 il francese Mpetshi Perricard, facendo parlare di sé anche per il campo, oltre che per un simpatico episodio di gossip riguardante il suo corteggiamento respinto da Veronika Kudermetova. […] Clamorosa battuta d`arresto per Jasmine Paolini, subito eliminata nel WTA 1000 di Montreal (Canada). Nel primo match che segue l`annuncio dell`accordo a tempo determinato con Federico Gaio, coach che la seguirà fino agli US Open, la numero 9 al mondo viene sorprendentemente battuta da Aoi Ito 2-6 7-5 7-6(5). Contro la giapponese, proveniente dalle qualificazioni e con uno stile molto particolare, la toscana è avanti di un set e un break sul 4-1 del secondo, quando inizia a sbagliare in serie, spreca un match point e si costringe al terzo set. L’azzurra è nervosa, va quattro volte sotto di un break, che recupera sempre anche grazie all`inesperienza dell`avversaria, ma continua a sbagliare e cede al tie break. […]