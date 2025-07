WTA Montreal: Bronzetti nervosa, Tauson avanza senza problemi

[16] C. Tauson L. Bronzetti 6-1 6-2

Continua la serie nera di Lucia Bronzetti che non è mai riuscita a superare alcun secondo turno al livello Tour dopo Indian Wells, anche se recentemente ha raggiunto i quarti di finale al 125K di Bastad, sulla terra battuta svedese. Esce sconfitta 6-1 6-2 contro Clara Tauson in un monologo assoluto della danese. Sussulto finale per l’azzurra, apparsa molto nervosa nel secondo set. Quando ha lasciato andare il braccio sotto 5-0 ha ottenuto le cose migliori, annullando tre match point e mettendo apprensione alla danese. Nel frattempo Tauson avanza in tabellone e aggiorna il suo bilancio stagionale: 19-7 nelle vittorie-sconfitte stagionali sui campi in cemento.

PRIMO SET – Lucia arriva subito a palla break nel game di apertura, ma Tauson si toglie dai guai grazie al servizio. La palla della danese è pesante, di difficile gestione, ma Bronzetti cerca gli angoli per farla muovere. Nel quarto gioco però Tuason trova il break da sotto 0-40, sfruttando un brutto passaggio a vuoto di una Bronzetti contratta (3-1). La sedicesima testa di serie serve bene, la sua prima palla robusta le regala punti facili, tenendo a bada Lucia in risposta. La danese trova un altro break nel sesto game, approfittando di una Bronzetti sfiduciata e forse anche infastidita dal vento. Tauson chiude 6-1 il primo parziale in 30′

SECONDO SET – Poco da fare per Lucia Bronzetti nel secondo set. E’ molto nervosa e non riesce a entrare in partita e soprattutto ha difficoltà a tenere i suoi turni di battuta. Con la seconda fa 0/8, con 3 doppi falli e soli sei punti in tre turni di battuta. Finisce sotto 5-0 quando comincia a lasciare andare il braccio e a spaventare la danese. Per Tauson, il primo momento delicato arriva quando va a servire per il match. E’ l’unico frangente in cui la riminese lascia andare il braccio e alla seconda chance di break nel game cancella lo “0” dalla casella dei games vinti, dopo aver annullato un match point.

Turno di battuta agevole nel settimo gioco per l’azzurra, con Tauson costretta a servire per la seconda volta per chiudere il match. Comincia a tenere bene Bronzetti in difesa a tal punto da mandare fuori causa la sua avversaria. Con il servizio la danese rimette le cose a posto, prima con l’ace e poi con lo schema servizio e dritto. Arrivano altri due match point per Tauson, il primo cancellato da un dropshot troppo corto e il secondo da un suo dritto finito in rete dopo una gran difesa di Bronzetti. Un doppio fallo riaccende la luce nell’azzurra che, però, spreca con una risposta che finisce in rete. Non ci sono più sorprese perchè Tauson pesca due servizi vincenti e termina qui l’avventura dell’italiana.

scritto con Matteo Beltrami