WTA Montreal, il programma di mercoledì 30 luglio: che programma sul centrale! Per l’Italia Bronzetti ed Errani/Paolini

Procede senza intoppi il programma del National Bank Open di Montreal arrivato al suo Day 4. L’ordine di gioco di mercoledì 30 prevede che si giochino tutti i restanti match di secondo turno. In più si aprirà anche il tabellone di doppio. Insomma, tanto tennis e tante partite interessanti.

In particolare sul Centrale il pubblico potrà godersi un grande spettacolo. Si parte infatti alle 17 con Samsonova-Osaka; si prosegue poi con il ritorno in campo della campionessa di Wimbledon Iga Swiatek e, in chiusura di sessione diurna, una sfida che vale molto più di un secondo turno: Pegula-Sakkari. Anche la sessione serale non è da meno con il piatto forte di quello che potrebbe essere l’ultimo match in carriera di Genie Bouchard, opposta a Belinda Bencic 10 anni dopo il loro confronto sempre in questo torneo ma in quel caso a Toronto (vinse Belinda in tre).

Anche l’Italia sarà protagonista in questa giornata. Sul campo “Rogers”, nel secondo match del programma (quindi non prima delle 18.30 italiane), toccherà a Lucia Bronzetti contro la danese Tauson. A seguire sarà poi la volta del doppio Errani/Paolini, prime favorite del tabellone. Jasmine proverà a dimenticare la sconfitta con Ito in singolare. Le avversarie saranno le sorelle Fernandez, Leylah (anche lei sconfitta al primo turno in singolo) e Bianca (21enne sostanzialmente senza esperienza a livello WTA se non per qualche apparizione in doppio con la sorella).