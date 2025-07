ATP Toronto, Auger-Aliassime fuori subito: altra stagione mediocre. Due titoli, ma poi …

Il Canada qualche anno fa sembrava avere tutti i gradi per poter diventare una potenza del tennis. C’è stato un periodo in cui, con Milos Raonic ancora a buoni livelli, la coppia di giovani rampanti Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov pareva essere destinata a fare grandi cose in questo sport. Eppure, a distanza di qualche stagione, ci ritroviamo a commentare una situazione totalmente diversa. Al National Bank Open 2025 presented by Rogers di Toronto, al terzo turno, rimane in corsa un solo rappresentante di questo Paese, quel Gabriel Diallo che continua ad essere in rapida ascesa. Degli altri non si ha traccia, sebbene giochino in casa.

In tal senso una riflessione importante è d’obbligo su Felix Auger-Aliassime. Il classe 2000, per la verità nato a Montreal dove in questi giorni sono impegnate le donne, è infatti uscito di scena all’esordio, vedendosi rifilare un 6-4 6-4 dall’ondivago Fabian Marozsan, pur essendo in vantaggio di un break in entrambi i set. E a parlarne è stato lui stesso in conferenza stampa: “Non ho giocato da solo, non è come quando faccio cesti con il mio coach. C’è un avversario che prova a vincere e semplicemente ha giocato un po’ meglio di me, anche nell’affrontare le condizioni. Era molto ventoso e non stavo servendo bene. Sono arrivato presto qui per adattarmi, ho fatto più preparazione di qualsiasi altro giocatore. Il vento non lo puoi controllare, ma vale lo stesso anche per gli altri”.

Felix Auger-Aliassime e un rapporto complicato con il Canada

Non si tratta, però, di una difficoltà confinata al 2025 per Felix Auger-Aliassime, che in realtà non ha mai brillato particolarmente nel torneo di casa. Nel 2016 fuori al primo turno di qualificazione contro James Duckworth, nel 2018 out al secondo contro Daniil Medvedev e nel 2019 un passo più in là agli ottavi con Karen Khachanov. C’è poi stato lo stop forzato nel 2020 per la pandemia da Covid-19, ma nel 2021 la ripresa non è stata della migliori, con l’eliminazione al debutto per mano di Dusan Lajovic. Il 2022 è stata la sua migliore apparizione, anche se si è fermato ai quarti con Casper Ruud, mentre nelle ultime tre edizioni, da dimenticare, si è arreso a Max Purcell, Flavio Cobolli e, appunto, Fabian Marozsan.

“Il fatto di giocare qui in Canada e avere questo rendimento è ancora più deludente. Vorresti giocare quanti più match possibili. È difficile quando perdi nel match d’apertura. Sono già stato qui prima nel corso della mia carriera, ma non è mai andata tanto meglio. Non è facile. Anche perché questi sono tornei, intendo i Masters 1000 e gli Slam, in cui vorrei giocare bene e finora non è andata tanto bene. Ora andrò a Cincinnati e cercherò di essere pronto per quel torneo“.

I due volti della stagione di Felix Auger-Aliassime

E dire che la stagione era anche partita nel migliore dei modi per Felix Auger-Aliassime. Il canadese, infatti, al di là della United Cup in cui aveva anche superato Taylor Fritz, nella seconda settimana del 2025 ha subito vinto il titolo ad Adelaide, seguito da un’uscita di scena al secondo turno all’Australian Open 2025, rimontato da Alejandro Davidovich Fokina al quinto. Poi di nuovo, titolo a Montpellier e sconfitta a Rotterdam al debutto con Andrea Vavassori. Semifinale a Doha, finale a Dubai e poi di nuovo nel baratro con cinque eliminazioni all’esordio su sei tornei disputati, anche a livello Challenger. Si è ripreso leggermente con la semifinale ad Amburgo, ma poi non ha mai trovato continuità.

Per il classe 2000 canadese si tratta dell’ennesima stagione mediocre, partita anche bene con due titoli ad inizio anno e proseguita con una serie di controprestazioni, alcune anche piuttosto clamorose. La domanda che a questo punto sorge spontanea è la seguente: Felix Auger-Aliassime riuscirà davvero e avrebbe le potenzialità per fare meglio di quanto mostrato finora? O questo è il massimo a cui si può spingere? Solo risolvendo questo complicato quesito potremo poi fare tutte le valutazioni del caso.