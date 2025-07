Ubicontest: si riparte da Toronto. Musetti, Arnaldi e Zverev protagonisti. Invia il tuo pronostico!

La pausa è finita. Speriamo vivamente che abbiate ricaricato le pile per l’ultimo – intensissimo – mese della terza tappa di Ubicontest, che terminerà il 23 agosto, per poi riprendere il 25 agosto con la tappa finale. Nonostante un Toronto disertato dai primissimi della classe, “The show must go on”, ed è proprio dal ‘1000’ canadese che ripartirà l’amatissimo contest di Ubitennis. Saranno quattro i match pronosticabili, già disponibili sull’App Ubitennis, modernizzata con delle fantastiche novità che troverete sulla Home semplicemente aggiornando l’applicazione.

Chi sono i protagonisti di oggi? Si parte col nostro azzurro, Lorenzo Musetti (numero tre del seeding), che sfiderà in un match inedito il giovane Alex Michelsen. Seguirà l’incontro Borges-Ruud, e nella notte Matteo Arnaldi tenterà l’impresa col numero uno del tabellone canadese, Sascha Zverev. La giornata dell’Ubicontest si chiuderà con Medvedev-Popyrin, col russo in vantaggio per 4-1 negli scontri precedenti con l’australiano.

Ricordiamo i premi che verranno assegnati ai vincitori della terza tappa:

Al primo classificato: 2 biglietti per Nitto ATP Finals 2025 per il giorno domenica 9 novembre 2025, sessione pomeridiana, dal valore di €260

per il giorno domenica 9 novembre 2025, sessione pomeridiana, dal valore di Al secondo classificato: 1 racchetta Dunlop , del valore di € 250

, del valore di Al terzo classificato: 1 paio di scarpe Dunlop, del valore di €150

Non saranno soltanto i più bravi ad essere premiati dal contest. Partecipare assiduamente vi permetterà di sbloccare i relativi “badge” che vedete nella sezione “Profilo” dell’app, dunque avrete accesso al sorteggio di diversi premi (Supporter, TrueFan, UbiFriend, ecc…)