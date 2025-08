Coppa Davis, non c’è Shapovalov per lo spareggio Canada-Israele: l’annuncio della Federazione

Il 12 e il 13 settembre si giocherà lo spareggio del World Group I di Coppa Davis tra il Canada di Frank Dancevic e l’Israele allo Scotiabank Centre di Halifax dunque in terra canadese.

I tennisti selezionati per rappresentare il Team Canada in questo delicato turno della competizione saranno Félix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo, Liam Draxl, Cleeve Harper e Alexis Galarneau, quest’ultimo reduce dall’incontro perso con il nostro Flavio Cobolli a Toronto. Tornando alle convocazioni, spicca l’assenza di Denis Shapovalov: il canadese è uscito al primo turno a Toronto così come a Wimbledon, ma aveva ottenuto la vittoria a Los Cabos in Messico.

Frank Dancevic, capitano del Canada, ha parlato così: “Il cammino verso le Finals della Coppa Davis 2026 comincia ora e porteremo una squadra estremamente forte sulla costa est con l’obiettivo di tornare alle qualificazioni di febbraio. Anche se abbiamo un team fantastico sulla carta, non possiamo sottovalutare questo spareggio – in Coppa Davis può succedere di tutto. Halifax, non vediamo l’ora di esibirci per voi e siamo entusiasti di dare il massimo davanti a un pubblico canadese pieno di energia”.