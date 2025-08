ATP Cincinnati: Sinner inaugura il nuovo impianto da 260 milioni

Siamo sempre più vicini all’inizio del Cincinnati Open, e buone nuove giungono dallo stato dell’Ohio. Nella giornata di domenica 3 agosto è stato inaugurato il nuovo Lindner Family Tennis Center, modernizzato grazie a un significativo investimento pari a 260 milioni di dollari, fondamentale per evitare che il torneo si trasferisse a Charlotte in North Carolina. In prima linea, al taglio del nastro del nuovo impianto, c’era Jannik Sinner – campione in carica del torneo – affiancato da Ben e Kelly Navarro, proprietari del Cincinnati Open.

Il direttore del torneo, Bob Moran, ha dichiarato: “Il tennis può essere uno sport individuale, ma questo è stato davvero un lavoro di squadra. Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai nostri fan e ai giocatori che potranno godere di tutti i nuovi servizi nelle prossime due settimane e oltre, poiché questa sede funge da centro degli sport con racchetta nel Midwest”.

Un investimento di grande portata economica per il torneo statunitense, che vanta adesso 31 campi da tennis all’aperto. Durante il Cincinnati Open, la Clubhouse ospiterà i giocatori con una sala da pranzo e una sala relax, per poi diventare una struttura ad uso pubblico con un ristorante, un bar, sale per eventi, negozi specializzati e spogliatoi. Tra le novità più evidenti il cambio di tonalità dei campi, da cui è sparito il verde in favore di un celeste simil-Australian Open.

Jansen Dell, Direttore operativo del Cincinnati Open, ha detto durante l’inaugurazione: “Sono estremamente grato a tutte le persone che hanno partecipato a questo progetto. Si trattava di un progetto ambizioso con tempi molto stretti, ma non potrei essere più orgoglioso di ciò che il team ha realizzato. Riteniamo che questa trasformazione del campus innalzerà il livello di ciò che significa offrire esperienze eccezionali ai tifosi e ai giocatori in un evento tennistico di livello mondiale. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutti questa settimana e di vedere le loro reazioni quando vedranno per la prima volta questo campus trasformato”.