WTA Montreal: crolla Swiatek! Tauson e Svitolina ai quarti

L‘Omnium Banque Nationale presèntè par Rogers entra nelle fasi calde. A Montreal, dopo la caduta della numero uno del seeding Coco Gauff per opera della canadese Mboko, anche Iga Swiatek ha salutato il torneo, sconfitta in due set da Clara Tauson. La danese sfiderà Madison Keys ai quarti, mentre Svitolina – uscita vittoriosa dallo scontro con Anisimova – dovrà superare l’ostacolo Osaka.

[16] C. Tauson b. [2] I. Swiatek 7-6(1) 6-3

Magnifica prova di forza della danese classe 2002, che ha steso in due set l’ex numero uno del mondo, Iga Swiatek. Prestazione degna di nota di Tauson, partita su un altro passo rispetto alla polacca, sempre costretta ad inseguire nel corso del match. La potenza della numero 16 del seeding ha messo in seria difficoltà Iga, tenace e mai arrendevole, ma lontana dalla sua miglior versione. Sono tanti i meriti che vanno dati a Tauson, brekkata a pochi punti dalla conquista del set, e abile mentalmente nel rimanere lucida e mettere in cassaforte il tiebreak.

Altrettanto eccellente il secondo set della danese, che non ha tentennato sul match point, sconfiggendo Swiatek per la prima volta in carriera (ci aveva perso anche poche settimane fa a Wimbledon), e raggiungendo il suo secondo quarto di finale ‘1000’. Per Clara si tratta della seconda vittoria su una top 5, dopo quella ottenuta ai danni di Sabalenka a Dubai quest’anno. Due scalpi notevoli che dicono molto della crescita di questa giocatrice nella stagione in corso: partita dalla posizione 50, adesso è virtualmente numero 17 del mondo.

Clara Tauson picks up her first career win over Swiatek and moves into the quarterfinals!#OBN25 pic.twitter.com/MthAOUzRYj — wta (@WTA) August 4, 2025

[10] E. Svitolina b. [5] A. Anisimova 6-4 6-1

Elina Svitolina mette le mani sul 24esimo quarto di finale ‘1000’ in carriera, il quarto in Canada e anche il quarto della stagione (solo Swiatek ne ha raggiunti di più quest’anno). Sono serviti un’ora e ventisette minuti, all’ucraina, per mettere k.o Amanda Anisimova, eliminata dal torneo canadese con lo score di 6-4 6-1.

La numero 10 del seeding, nel corso del primo set, è stata costretta a salvare tre break point consecutivi, prima che il match cambiasse del tutto volto. Dopo l’ottima reazione di Svitolina, infatti, Anisimova ha iniziato a perdere campo, commettendo degli errori gravi che hanno permesso all’avversaria di scappare nel punteggio. Una volée bassa, mal eseguita dalla statunitense, ha consegnato il primo parziale nelle mani dell’avversaria (6-4), ma nel secondo set non c’è mai stata partita. Così, Elina Svitolina, si giocherà un posto in semifinale contro l’ex numero uno del mondo, Naomi Osaka.