ATP Toronto, Khachanov regola Michelsen e si regala Zverev: terza semifinale in Canada

[11] K. Khachanov b. [26] A. Michelsen 6-4 7-6(3)

Dopo un ottimo torneo di Wimbledon 2025, in cui si è fermato ai quarti di finale contro Taylor Fritz, Karen Khachanov dimostra di star vivendo un periodo decisamente florido anche al National Bank Open 2025 presented by Rogers di Toronto. Il russo, infatti, nel secondo quarto di finale, giocatosi nella prima mattinata italiana, ha superato in 6-4 7-6(3) Alex Michelsen, al termine di un incontro tutt’altro che semplice in cui ha annullato set point al suo avversario. In questo modo il moscovita ha staccato il pass per la semifinale contro Alexander Zverev, tornando a questo punto del torneo per la terza volta in carriera, 6 anni dopo l’ultima.

La cronaca del match

Il match, per la verità, nei primi scampoli sembrava essere favorevole ad Alex Michelsen, portatosi immediatamente in vantaggio 2-0 con un break nel secondo game. La reazione di Karen Khachanov è però stata immediata e, dopo aver recuperato lo svantaggio, il russo, grazie ad una serie di 4 giochi consecutivi, ha allungato a sua volta fino al 4-2. A quel punto i due hanno tenuto i propri turni di servizio in modo agevole senza concedere sostanzialmente nulla, e così il parziale si è risolto a favore del moscovita.

Il secondo, al contrario, ha vissuto un netto equilibrio fino al 3-2 a favore dello statunitense. Lì il classe 2004 si è portato sullo 0-40 in risposta, conquistandosi la possibilità di scappare nel punteggio, ma il suo avversario ha infilato cinque punti di fila. E la stessa situazione si è riproposta, a parti invertite, sul 5-4. Non solo, perché nel proprio turno di battuta Karen Khachanov si è trovato anche a dover annullare due set point, guadagnandosi dunque il tie-break, dove una striscia di cinque punti, dal 3-2 al 7-3 gli ha permesso di staccare il pass per la semifinale. Per il moscovita è la terza in carriera in Canada dopo quelle del 2018 (battuto da Rafael Nadal) e quella del 2019 (superato da Daniil Medevedev).