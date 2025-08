È sempre più dominio-Italia a livello ATP: record di vittorie e doppia cifra di finali, in attesa del cemento

Se gli occhi di tutto il mondo sono (giustamente) su Jannik Sinner, numero uno nel ranking ATP e fresco vincitore di Wimbledon, non vanno assolutamente dimenticati i risultati dei suoi connazionali. Siamo ad agosto e l’Italia è già a 7 titoli ATP vinti (record) con 10 finali giocati, lo stesso numero degli Stati Uniti e una in meno rispetto alla Spagna, come raccontato da Alessandro Nizegorodcew sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. In più, ora si giocherà sul cemento dove Sinner e compagni possono aumentare il numero di successi. Vediamo com’è andata fino ad ora per il tennis italiano nel 2025.

Tennista Torneo Avversario Esito Jannik Sinner Australian Open Alexander Zverev Vittoria Luciano Darderi Marrakech Tallon Griekspoor Vittoria Flavio Cobolli Bucarest Sebastian Baez Vittoria Lorenzo Musetti Montecarlo Carlos Alcaraz Sconfitta Jannik Sinner Roma Carlos Alcaraz Sconfitta Flavio Cobolli (2) Amburgo Andrey Rublev Vittoria Jannik Sinner Roland Garros Carlos Alcaraz Sconfitta Jannik Sinner (2) Wimbledon Carlos Alcaraz Vittoria Luciano Darderi (2) Bastad Jesper de Jong Vittoria Luciano Darderi (3) Umago Carlos Taberner Vittoria Non solo Sinner: sono ben tre gli azzurri ad aver vinto almeno un torneo

Come vi abbiamo anticipato, i maggiori competitor degli Azzurri sono Spagna e Stati Uniti d’America che rispettivamente grazie a Carlos Alcaraz (5 titoli su 5 e 7 finali su 11 sono sue, per intenderci) e al grande numero di tennisti americani tengono testa al nostro movimento.

Nazione Titoli ATP nel 2025 Finali ATP nel 2025 Percentuale vittorie/finali Italia 7 10 70% Spagna 5 11 45,45% Canada 5 6 83,33% USA 3 10 30% Francia 3 6 50% Serbia 3 5 60% Repubblica Ceca 3 4 75% Tra quelle con almeno 10 finali, l’Italia ha nettamente la percentuale maggiore

Per le percentuali naturalmente il metro di paragone per l’Italia devono essere ancora una volta Spagna e USA. Non ce ne vogliano le altre, ma naturalmente con molte meno finali disputate è staticamente più semplice avere una percentuale alta. Dunque l’Italia domina anche la classifica su questo dato avendo conquistato il 70% di finali con 10 giocate contro i 45,45% della Spagna con una finale in più e il 30% degli USA, anche loro con 10 finali.

Siamo davanti a numeri pazzeschi per il tennis italiano con la bellezza di nove italiani in top 100, posizioni utili non solo per il prestigioso personale e del movimento ma anche naturalmente per la questione teste di serie e accesso diretto ai grandi tornei.