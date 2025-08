Jannik Sinner e la memoria dei suoi primi traguardi messa a dura prova

Jannik Sinner e Intesa Sanpaolo sono ormai legati da una solida partnership dal 2021. In un’intervista esclusiva insieme a Lisa Offside, l’azzurro ha ripercorso alcuni momenti chiave della carriera di Sinner tra i 4 titoli Slam, 2 vittorie in Coppa Davis e le Finals vinte a Torino.

Tante le domande a cui ha risposto l’altoatesino: dal significato del tennis nella sua vita a come reagisce alle delusioni, fino alle gioie più grandi in termini di tornei. In una rubrica chiamata simpaticamente “Palla break“, Sinner ha affrontato vari temi spigolosi proprio come quando deve salvare il proprio servizio.

Non è la prima volta che Lisa Offside intervista Jannik Sinner, dato che i due si sono già incontrati nel 2023 su Sky e successivamente sul profilo della stessa content creator. Stavolta è Intesa Sanpaolo ad ospitare questa interessante intervista che può essere vista nella sua versione integrale sul sito dell’istituto di credito. Il video che segue mostra un Sinner estremamente rilassato, divertito, sorridente, simpatico, ma anche competitivo perché vuol vincere pure quando partecipa a un quiz!