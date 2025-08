WTA Montreal, Tauson: “La notizia di mio nonno è stata dura, ma ho cercato di concentrarmi sul match”

Una vittoria che nasconde un significato ancora più importante per Clara Tauson. Il successo ai quarti di finale del WTA Montreal contro Madison Keys, numero 8 del mondo, arriva due giorni dopo la scomparsa di suo nonno. Le lacrime nell’intervista post gara raccontano più di ogni altra cosa i sentimenti della danese, chiamata ad un grande sforzo fisico ma soprattuto mentale.

D: Volevo chiederti di tuo nonno.

CLARA TAUSON: “È stato un grande sostenitore della mia carriera. Mi ha anche allenata un po’ quando giocavo a tennis e mi accompagnava quasi a ogni allenamento dopo la scuola.

È stata una notizia difficile quella di ieri mattina al risveglio, ma penso che sia stato meglio così. Non stava bene già da un po’. Però è sempre dura”.

D: Come si chiamava?

CLARA TAUSON: “Si chiamava Peter“.

D: Come ti sei sentita quando sei entrata in campo e il pubblico ha reagito così?

CLARA TAUSON: “Credo di aver messo tutto da parte finché non è finita la partita. Poi ovviamente, una volta conclusa, puoi lasciarti un po’ andare con le emozioni. Negli ultimi due giorni ho cercato solo di concentrarmi sul match. Ora che ho vinto, cercherò di metterlo da parte ancora una volta e farmi trovare pronta”.

D: Come descriveresti la vittoria contro Keys?

CLARA TAUSON: “È sicuramente una grande vittoria. Madison è una giocatrice straordinaria e serviva molto bene, soprattutto nel secondo set. Quindi per me era davvero importante servire altrettanto bene”.

D: Hai battuto due ottime giocatrici di fila. C’è stata qualche differenza in queste ultime due notti? Cosa ti piace nel giocare qui?

CLARA TAUSON: “Mi sento benissimo a giocare su questo campo. L’altro ieri c’era un po’ più di vento rispetto a stanotte, quindi è stato un po’ più facile giocare. Penso che le sessioni serali mi si addicano molto. Le adoro”.

D: Le statistiche sulle vittorie contro le top 10 compaiono spesso sui media e nei game notes. È qualcosa di importante anche per voi giocatrici? Ci fai caso quando ottieni vittorie contro avversarie top 10?

CLARA TAUSON: “Ovviamente dà fiducia, ma per me è più importante essere costante. Cerco sempre di vincere questi match e se ci riesco è fantastico. Se non ci riesco, so che comunque farò tanta esperienza”.

D: Pensi di poter proseguire su questa linea e raggiungere traguardi ancora più alti dopo queste due vittorie?

CLARA TAUSON: “Credo che in queste due partite non abbia ancora raggiunto il mio livello massimo, ma ho giocato con grande continuità e ho servito bene. Quindi penso che, se riuscirò a giocare ancora meglio, sarà ancora più difficile per le mie avversarie. Ma ovviamente, nel tennis, tutto dipende dal giorno. Essere costanti è la cosa più importante“.

D: Una domanda un po’ fuori tema: quanto conoscevi Victoria Mboko prima di questo torneo? Avete avuto molte occasioni di interagire?

CLARA TAUSON: “Non molto. Abbiamo fatto una sessione di allenamento a Washington la scorsa settimana, anche se non ricordo esattamente quando. È una ragazza dolcissima. Ovviamente è giovane e sta facendo grandi cose. Ha tanta potenza nei colpi e penso che si senta davvero bene qui, in casa. Non ho visto molte delle sue partite, ma è in semifinale, quindi sta giocando alla grande”.

D: Hai notato qualcosa in particolare nel modo in cui colpisce la palla?

CLARA TAUSON: “Penso che stia servendo bene. Il suo rovescio è sicuramente un’arma importante e penso anche che abbia tanta fiducia, si vede chiaramente nel suo gioco”.