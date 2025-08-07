ATP/WTA Cincinnati, il programma di venerdì 8 agosto: Bronzetti e Nardi alle 11, Bellucci a metà pomeriggio

Seconda giornata di gare per i due tabelloni principali di singolare al Cincinnati Open, ricca di italiani al loro debutto nel Master 1000 dell’Ohio. Sul Campo Centrale alle 11 locali (le 17 italiane) il programma si apre con la sfida anglo-francese tra Sonay Kartal e la wild card Caroline Garcia; a seguire abbiamo due partite di primo turno del singolare maschile con altrettanti giocatori di casa, quelle tra Borna Coric ed Emilio Nava e tra Jenson Brooksby e il francese Alexandre Muller. Non prima delle 19 ancora protagonisti a stelle e strisce: scendono in campo Alycia Parks al cospetto di Barbora Krejcikova e Nishesh Basavareddy opposto a Gael Monfils. Tre transalpini transitano quindi sul court più importante; sul Grandstand alle 11 il confronto tra Carabelli e Nishikori funge da antipasto per la contesa tra Danielle Collins e Taylor Townsend; Sakkari –Rakhimova chiude il pomeriggio e non prima delle 19 Learner Tien sfida lo svizzero Leandro Riedi e Cathy McNally incontra l’australiana Maddison Inglis.

Per quanto riguarda gli atleti azzurri, all’orario di apertura della giornata Lucia Bronzetti inaugura il Campo numero 10 con la cinese Lin Zhu; la trentunenne cinese prova a ricostruirsi una classifica dopo il beneaugurante torneo di Montreal che l’ha vista raggiungere gli ottavi di finale dopo aver eliminato, tra le altre, Ekaterina Alexandrova. Sul Numero 7 Luca Nardi è parimenti mattiniero, dovendo affrontare alle undici il qualificato argentino Thiago Agustin Tirante, mentre nell’ultimo match sul Campo Numero 9 Mattia Bellucci si misura con il tennista bosniaco Damir Dzumhur.