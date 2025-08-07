Italiani in campo giovedì 7 agosto: esordio per Arnaldi a Cincinnati. Sabato Sinner e Musetti

Al via il tabellone principale del Master 1000 di Cincinnati, in attesa degli ultimi verdetti dal Canada. Si inizia con le sfide di primo turno della parte alta. L’unico italiano in campo oggi in Ohio sarà Matteo Arnaldi. L’azzurro fa il suo esordio contro il francese Benjamin Bonzi, numero 66 del mondo. Quello che inaugurerà il programma del campo 3 sarà il primo incrocio tra i due: l’appuntamento è per le 17 ora nostrana. Al secondo turno, attende con pazienza Lorenzo Musetti. Il carrarino, infatti, sarà l’avversario del vincente di questa sfida.

Per tutti gli altri italiani c’è da attendere qualche ora in più prima di vederli calcare il campo. Luca Nardi ha ricevuto una nuova opportunità dopo l’eliminazione all’ultimo turno delle qualificazioni. Da lucky loser sfiderà l’argentino Tirante, mentre Bellucci se la vedrà con Dzumhur per i primi turni della parte bassa di domani. Saranno ben cinque, invece, gli azzurri che debutteranno direttamente al secondo turno, in qualità di teste di serie. Un record per il nostro tennis.

Il ritorno di Jannik Sinner dopo la vittoria di Wimbledon è atteso per sabato, quando anche Lorenzo Musetti tenterà di riscattare la sconfitta immediata patita a Toronto contro Alex Michelsen; si vedrà se contro Arnaldi o Bonzi. Quello tra la prima e l’ottava forza del seeding è uno dei due quarti di finale attesi, ranking alla mano, della parte alta.

Anche per il tabellone femminile l’attesa azzurra si protrae. Jasmine Paolini non sarà impegnata prima di domenica, essendo testa di serie nella parte bassa. Stesso lato di Lucia Bronzetti, il cui esordio è previsto per domani, non beneficiando del bye. Tutti gli incontri sono disponibili in streaming su NOW e in TV su Sky Sport, con il torneo femminile visibile anche in chiaro su Supertennis e in streaming su Supertennix.

Italiani in campo giovedì 7 agosto (orari italiani)

ATP Cincinnati, primo turno: M. Arnaldi – B. Bonzi, Court 3, ore 17