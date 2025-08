ATP Cincinnati, qualificazioni: Nardi sottotono, Blockx lo batte e gli nega il main draw

[18] A. Blockx b. [6] L. Nardi 6-4 6-3

Niente magnifici sette per l’Italia. Si ferma a sei il numero di azzurri presenti nel main draw del Masters 1000 di Cincinnati, con Jannik Sinner a capo della truppa e pronto a difendere il titolo dello scorso anno. Luca Nardi si ferma al secondo e ultimo turno di qualificazione per il tabellone centrale dinanzi a un solido Alexander Blockx che si impone 6-4 6-3 in ottantaquattro minuti di gioco. Il pesarese non vive una delle sue migliori giornate e non riesce a sfruttare, nel secondo set, le occasioni per rientrare in partita fino ad arrivare alla quarta sconfitta negli ultimi cinque match.

Un set in apnea. E’ questo il sunto del primo parziale giocato da Luca Nardi, in costante difficoltà contro Alexander Blockx. Il pesarese serve con il 51% e non impensierisce mai l’avversario con il servizio, cedendo la battuta nel terzo game e facendo gara di rincorsa sin da subito. Spoiler, la reazione frutterà solo quattro punti in risposta. Sotto di un break, l’azzurro prova concedersi l’ultima chance portando a casa il nono game nonostante i tanti gratuiti da entrambi i lati, condito anche dal terzo doppio fallo della sua partita. L’ace di seconda del belga che vale il 30-0 è il segnale che il set non voglia cambiare direzione: risposta accennata da parte dell’azzurro e l’ulteriore servizio vincente vale il 6-4 e 1-0 Blockx.



Lo spartito del match non sembra mutare nel secondo set e Nardi soffre già nel game di apertura. In un amen si ritrova sotto 0-30, si esibisce in una palla corta abbastanza prevedibile su cui si avventa Blockx che lo infila di rovescio: fioccano tre palle break. Basta la prima con il belga vittorioso di dritto dopo uno scambio di 14 colpi. L’occasione di riportare il match in equilibrio arriva subito. L’azzurro interrompe il parziale di 8-0, ma non concretizza la prima opportunità della sua partita gettando via la risposta di rovescio: 2-0 per il fiammingo. La stessa sorte capita alla successiva palla break nel game in risposta, così arriva la pausa lunga sul 3-2 Blockx. Nel nono game Luca non ci crede più. Il classe 2003 salva anche tre palle break, ma due errori indolenti di dritto lo condannano a cedere per la seconda volta la battuta e incassare il 6-3.