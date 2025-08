L’ex tennista Ross Hutchins sarà il nuovo CEO dell’ITF

La ITF ha nominato il suo nuovo Amministratore Delegato: Ross Hutchins. L’ex tennista professionista britannico ricoprirà il ruolo di Chief Executive Officer, grazie alla sua esperienza più che decennale presso l’ATP Tour, dove ha svolto svariati incarichi dirigenziali. Hutchins succederà a Kelly Fairweather, che aveva annunciato all’inizio dell’anno la sua intenzione di lasciare l’incarico dopo nove anni alla guida della ITF.

Il futuro CEO ha dichiarato: “È un onore entrare a far parte della ITF in un momento così cruciale per il nostro sport, e sono entusiasta di assumere questo ruolo. Dopo 11 anni piacevoli e gratificanti all’ATP, per cui sono molto grato, è arrivato il momento giusto per una nuova sfida. L’ampiezza del lavoro svolto dalla ITF è fonte di ispirazione, con l’obiettivo costante di far progredire il tennis a tutti i livelli, e sono estremamente motivato ed energico per ciò che ci aspetta.

“Non vedo l’ora di collaborare con il Presidente, il Consiglio Direttivo, la comunità tennistica, tutti i partner e le nostre 213 nazioni affiliate. Voglio fare in modo che il nostro sport continui a prosperare sia a livello nazionale che internazionale, e rimanga uno sport per la vita di cui possano godere tutti i nostri fan, presenti e futuri”.

The ITF is delighted to announce that Ross Hutchins has been appointed as its new Chief Executive Officer.



Dopo essere stato giocatore, olimpionico e Direttore di tornei, Hutchins era stato nominato Chief Sporting Officer dell’ATP. Adesso entrerà a far parte dell’organo di governo globale del tennis a partire dall’ottobre di quest’anno.

L’ITF ha riconosciuto nella sua figura il candidato ideale per guidare l’organizzazione nella sua prossima fase. In qualità di CEO, sovrintenderà all’indirizzo strategico, alle operazioni e allo sviluppo globale della ITF. In special modo monitorando la crescita di tornei come la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, nonché la gestione di eventi come il tennis in carrozzina ai Giochi Olimpici e Paralimpici, compresi i percorsi di qualificazione per entrambi gli eventi.

Tra le sue mansioni ci sarà quelle relativa alla supervisione dei circuiti ITF, inclusi: Juniores, World Tennis Tour, Masters, Beach Tennis e Wheelchair Tennis.

Il Presidente della ITF, David Haggerty, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Ross come nuovo CEO della ITF. In quanto custode globale e di lunga data del gioco, la ITF ha la responsabilità unica di proteggere e far crescere il tennis a livello mondiale, in ogni sua forma. Negli ultimi anni la ITF ha costruito un forte slancio in settori chiave. Dall’innovazione digitale alla ristrutturazione dei circuiti, fino all’introduzione di un calendario più equilibrato e alla crescita continua del tennis in carrozzina.

“Ross porta con sé la leadership, la visione e l’esperienza necessarie per aiutarci a realizzare la nostra missione a beneficio di giocatori, fan e nazioni di tutto il mondo. Vorrei ringraziare Kelly Fairweather per i suoi nove anni di servizio e per il supporto fornito nel processo di transizione”.