WTA Montreal: Osaka supera Tauson e ritrova una finale importante

Naomi Osaka torna a respirare l’aria della finale di un WTA 1000 più di tre anni dopo il Miamo Open 2022 nel quale perse il match decisivo contro Iga Swiatek, ma ricevette in dono un walkover da Karolina Muchova al terzo turno. Qui invece ha dovuto vincere sei partite consecutive, partendo dal primo turno contro la qualificata Arseneault e arrivando a sconfiggere in semifinale Clara Tauson.

Il match è stato quasi senza storia per buona parte della prima ora: salvate due palle break al quinto game recuperando da 15-40, Osaka si è spostata sulla corsia di sorpasso infilando quattro game consecutivi per chiudere il primo parziale 6-2 in 36 minuti.

Anche nel secondo la nipponica è andata 3-1 e servizio, e qui, forse annusando il traguardo, si è lasciata soffiare il pallino del gioco dall’avversaria che prima ha rimontato il game da 30-0 tornando in scia sul 2-3, poi ha annullato due palle per il 5-2 ad Osaka, sempre più nervosa, per poi completare l’operazione aggancio sul 4-4.

Tauson ha fatto entrare in gioco la sua risposta molto aggressiva ed ha approfittato di qualche errore di troppo di Naomi sugli scambi da fondocampo nei quali veniva lasciata a cercare gli angoli su palleggi potenti e centrali.

Sul 4-5 la danese è andata a due punti dalla sconfitta sullo 0-30, ma è brillantemente uscita dal momento di difficoltà facendo leva sulla prima di servizio. Al successivo tie-break un solo mini-break in apertura subito da Osaka per colpa di un errore di diritto mandava Tauson 5-2 e poi 6-4 con due set point. Qui però Naomi si è dimostrata più solida della sua rivale e beneficiando degli errori altrui. Il primo match point per lei sul 7-6 veniva annullato, ma sul 7-7 una prima slice troppo centrale di Tauson veniva obliterata da una cannonata di diritto in risposta, e pochi secondo più tardi Osaka poteva festeggiare la vittoria.

Il match conclusivo tra Osaka e Mboko sarà la prima finale di un WTA 1000 tra due giocatrici classificate fuori dalle Top 40 dall’introduzione della categoria nel 2009. Non ci sono precedenti tra le due.