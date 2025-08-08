Italiani in campo venerdì 8 agosto: Nardi, Bellucci e Bronzetti a Cincinnati. A che ora e dove vederli

Tracce importanti d’azzurro in questo venerdì 8 agosto 2025, tra i primi turni di Cincinnati e il Challenger di Grodzisk, in Polonia. Priorità naturalmente al torneo 1000 statunitense dove avremo tre italiani al primo turno impegnati in match sulla carta tutt’altro che da sottovalutare.

Nel circuito ATP, Luca Nardi se la vedrà con l’argentino Thiago Agustin Tirante: i due si sono sfidati una sola volta, sempre sul cemento americano ma agli US Open 2023 con il successo del sudamericano con un doppio 6-4. La sfida avrà inizio alle ore 17:00 essendo la prima del Court 7: in palio il secondo turno contro Denis Shapovalov (testa di serie numero 24).

Giocherà più tardi invece Mattia Bellucci essendo il secondo mach sul Court 9 dopo Adam Walton-Mariano Navone. Per il numero 72 del ranking ci sarà da affrontare il bosniaco Damir Dzumhur, un incontro diverso da tutti gli altri visti i precedenti. I due infatti in quel di Madrid 4 mesi fa avevano pesantemente litigato in campo tra la tensione in campo e la mancata stretta di mano da parte dell’azzurro a fine gara, esasperato dal comportamento oltre il limite del bosniaco. Chi vincerà avrà l’onore di giocare un match contro Carlos Alcaraz.

Per quanto riguarda il femminile, Lucia Bronzetti sfiderà Lin Zhu per la seconda volta in carriera (WTA Hobart, 7-5 6-1 per la cinese). Come per Nardi sarà il primo match del proprio campo, in questo caso il Court 10, dunque orario “assicurato” e via fissato per le 17:00. La vincitrice di questo turno giocherà contro Daria Kasatkina.

Parentesi polacca con ben tre italiani impegnati oggi a Grodzisk nei quarti di finale del torneo Challenger: in ordine cronologico, Maestrelli-Prizmic, Zeppieri-Mayot e Cinà-Blanchet. Già in queste ore scopriremo se ci sarà almeno un italiano in finale poiché Zeppieri e Maestrelli sono nella stessa parte di tabellone mentre Cinà, in caso di successo, si giocherà l’accesso all’ultimo atto del torneo contro il vincitore tra la testa di serie numero 1 e padrone di casa Majchrzak e l’estone Glinka. I match saranno visibili in streaming su Challenger TV, mentre le partite del torneo di Cincinnati saranno disponibili in TV su Sky Sport e in streaming su NOW (il torneo femminile è anche in chiaro su Supertennis).

Italiani in campo venerdì 8 agosto (orari italiani)

ATP Cincinnati, primo turno: [LL] L. Nardi-[Q] T. A. Tirante, Court 7, ore 17:00

WTA Cincinnati, primo turno: L. Zhu-L. Bronzetti, Court 10, ore 17:00

ATP Cincinnati, primo turno: M. Bellucci-D. Dzumhur, Court 9, ore 21:30 circa

Challenger Grodzisk, quarti di finale: [6] F. Maestrelli-[2] D. Prizmic, ore 12:00

Challenger Grodzisk, quarti di finale: G. Zeppieri-[3] H. Mayot, ore 13:30 circa

Challenger Grodzisk, quarti di finale: F. Cinà-U. Blanchet, ore 16:00 circa