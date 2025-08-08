Ranking WTA, Mboko supera Osaka in campo e in classifica. Keys sale sesta, Rybakina torna in top 10

Con l’atto conclusivo del torneo di Montreal, si delineano situazioni e cambiamenti interessanti per quanto riguarda il ranking WTA, con le classifiche che – come vi avevamo raccontato – si sono aggiornate subito dopo le finali del Canada Open. Le copertine di tutto il mondo tennistico sono per la stellina canadese Victoria Mboko, capace di fare colpo grosso in casa e conquistare il WTA 1000 di Montreal battendo in finale la 4 volte campionessa Slam Naomi Osaka. A proposito, entrambe vanno un salto avanti importante in classifica con Mboko 24esima (+61 posizioni) e Osaka 25 (+24 per lei): entrambe saranno testa di serie allo US Open.

Nei piani alti della classifica, rimane invariata la top five che recita Sabalenka, Gauff, Swiatek, Pegula e Andreeva, mentre Madison Keys guadagna due posizioni e vola al sesto posto, superando Qinwen Zheng e Amanda Anisimova. Resiste in top 10 la nsotra Jasmine Paolini (nona) mentre ci ritorna Elena Rybakina, semifinalista a Montreal, che prende di fatto il posto a Paula Badosa, ancora alle prese con gli infortuni. Best ranking anche per Tauson, che per la prima volta entra in top 15 grazie alla semifinale raggiunta a Montreal.

Posizione Tennista Nazionalità Variazione Punti 1 Aryna Sabalenka BLR 0 12010 2 Coco Gauff USA 0 7669 3 Iga Swiatek POL 0 6933 4 Jessica Pegula USA 0 5488 5 Mirra Andreeva RUS 0 4948 6 Madison Keys USA +2 4579 7 Qinwen Zheng CHN -1 4553 8 Amanda Anisimova USA -1 3834 9 Jasmine Paolini ITA 0 3586 10 Elena Rybakina KAZ +2 3283 11 Emma Navarro USA 0 3095 12 Paula Badosa ESP -2 2954 13 Elina Svitolina UKR 0 2944 14 Karolina Muchova CZE 0 2838 15 Clara Tauson DEN +4 2726 16 Ekaterina Alexandrova RUS -1 2676 17 Daria Kasatkina AUS +1 2416 18 Liudmila Samsonova RUS -2 2371 19 Belinda Bencic SUI +1 2255 20 Diana Shnaider RUS -3 2146

Ranking WTA, le italiane: sale Brancaccio, crolla Pedone

Per quanto riguarda le italiane, come abbiamo detto Jasmine Paolini resiste al nono posto mentre Lucia Bronzetti guadagna sei posizioni posizionandosi al 61esimo posto. L’altra azzurra in top 100 è Elisabetta Cocciaretto, 78esima nel ranking nonostante abbia perso una posizione. Grande salto in avanti per Nuria Brancaccio che guadagna 18 posizioni, andando al 167esimo poso. Lucrezia Stefanini resta 143esima così come la giovane stella Tyra Caterina Grant al 252esimo. Importante passo indietro per Giorgia Pedone, ora 257esima (-47 posizioni).

Posizione Tennista Nazionalità Variazione Punti 9 Jasmine Paolini ITA 0 3586 61 Lucia Bronzetti ITA +5 968 78 Elisabetta Cocciaretto ITA -1 875 143 Lucrezia Stefanini ITA 0 513 167 Nuria Brancaccio ITA +18 433 252 Tyra Caterina Grant ITA 0 295 257 Giorgia Pedone ITA -47 283 258 Camilla Rosatello ITA +2 282 259 Silvia Ambrosio ITA +5 282 269 Martina Trevisan ITA +3 264 280 Nicole Fossa Huergo ITA -5 252 287 Sara Errani ITA -3 242 305 Aurora Zantedeschi ITA -13 218 330 Jessica Pieri ITA +1 194 373 Dalila Spiteri ITA +30 156 395 Federica Urgesi ITA +37 142 398 Miriana Tona ITA +6 140 399 Samira De Stefano ITA -15 140 402 Tatiana Pieri ITA -6 138 403 Diletta Cherubini ITA +6 138

Race Finals: Sabalenka unica certezza matematica, Rybakina supera Paolini

Per quanto riguarda le WTA Finals, Aryna Sabalenka è già aritmeticamente qualificata ed è l’unica nel circuito femminile. Nessuna variazione fino al settimo posto con la bellezza di quattro statunitensi (Gauff, Keys, Anisimova, Pegula) menre l’ultimo slot disponibile è stato virtualmente soffiato a Jasmine Paolini da Elena Rybakina. Osaka sale al n. 21, Mboko al n. 24.