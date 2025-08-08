Ranking

Ranking WTA, Mboko supera Osaka in campo e in classifica. Keys sale sesta, Rybakina torna in top 10

La canadese guadagna 61 posizioni, la giapponese 24. Paolini resta nona, ma perde terreno nella Race per le Finals

By Christian Attanasio
6 Min Read
Victoria Mboko - Montreal 2025 (foto Florin Baltatoiu)


Con l’atto conclusivo del torneo di Montreal, si delineano situazioni e cambiamenti interessanti per quanto riguarda il ranking WTA, con le classifiche che – come vi avevamo raccontato – si sono aggiornate subito dopo le finali del Canada Open. Le copertine di tutto il mondo tennistico sono per la stellina canadese Victoria Mboko, capace di fare colpo grosso in casa e conquistare il WTA 1000 di Montreal battendo in finale la 4 volte campionessa Slam Naomi Osaka. A proposito, entrambe vanno un salto avanti importante in classifica con Mboko 24esima (+61 posizioni) e Osaka 25 (+24 per lei): entrambe saranno testa di serie allo US Open.

Sezioni
Ranking WTA, le italiane: sale Brancaccio, crolla PedoneRace Finals: Sabalenka unica certezza matematica, Rybakina supera Paolini

Nei piani alti della classifica, rimane invariata la top five che recita Sabalenka, Gauff, Swiatek, Pegula e Andreeva, mentre Madison Keys guadagna due posizioni e vola al sesto posto, superando Qinwen Zheng e Amanda Anisimova. Resiste in top 10 la nsotra Jasmine Paolini (nona) mentre ci ritorna Elena Rybakina, semifinalista a Montreal, che prende di fatto il posto a Paula Badosa, ancora alle prese con gli infortuni. Best ranking anche per Tauson, che per la prima volta entra in top 15 grazie alla semifinale raggiunta a Montreal.

PosizioneTennistaNazionalitàVariazionePunti
1Aryna SabalenkaBLR012010
2Coco GauffUSA07669
3Iga SwiatekPOL06933
4Jessica PegulaUSA05488
5Mirra AndreevaRUS04948
6Madison KeysUSA+24579
7Qinwen ZhengCHN-14553
8Amanda AnisimovaUSA-13834
9Jasmine PaoliniITA03586
10Elena RybakinaKAZ+23283
11Emma NavarroUSA03095
12Paula BadosaESP-22954
13Elina SvitolinaUKR02944
14Karolina MuchovaCZE02838
15Clara TausonDEN+42726
16Ekaterina AlexandrovaRUS-12676
17Daria KasatkinaAUS+12416
18Liudmila SamsonovaRUS-22371
19Belinda BencicSUI+12255
20Diana ShnaiderRUS-32146

Ranking WTA, le italiane: sale Brancaccio, crolla Pedone

Per quanto riguarda le italiane, come abbiamo detto Jasmine Paolini resiste al nono posto mentre Lucia Bronzetti guadagna sei posizioni posizionandosi al 61esimo posto. L’altra azzurra in top 100 è Elisabetta Cocciaretto, 78esima nel ranking nonostante abbia perso una posizione. Grande salto in avanti per Nuria Brancaccio che guadagna 18 posizioni, andando al 167esimo poso. Lucrezia Stefanini resta 143esima così come la giovane stella Tyra Caterina Grant al 252esimo. Importante passo indietro per Giorgia Pedone, ora 257esima (-47 posizioni).

PosizioneTennistaNazionalitàVariazionePunti
9Jasmine PaoliniITA03586
61Lucia BronzettiITA+5968
78Elisabetta CocciarettoITA-1875
143Lucrezia StefaniniITA0513
167Nuria BrancaccioITA+18433
252Tyra Caterina GrantITA0295
257Giorgia PedoneITA-47283
258Camilla RosatelloITA+2282
259Silvia AmbrosioITA+5282
269Martina TrevisanITA+3264
280Nicole Fossa HuergoITA-5252
287Sara ErraniITA-3242
305Aurora ZantedeschiITA-13218
330Jessica PieriITA+1194
373Dalila SpiteriITA+30156
395Federica UrgesiITA+37142
398Miriana TonaITA+6140
399Samira De StefanoITA-15140
402Tatiana PieriITA-6138
403Diletta CherubiniITA+6138

Race Finals: Sabalenka unica certezza matematica, Rybakina supera Paolini

Per quanto riguarda le WTA Finals, Aryna Sabalenka è già aritmeticamente qualificata ed è l’unica nel circuito femminile. Nessuna variazione fino al settimo posto con la bellezza di quattro statunitensi (Gauff, Keys, Anisimova, Pegula) menre l’ultimo slot disponibile è stato virtualmente soffiato a Jasmine Paolini da Elena Rybakina. Osaka sale al n. 21, Mboko al n. 24.

PosizioneTennistaNazionalitàVariazionePunti
1Aryna Sabalenka (Q)BLR07395
2Iga SwiatekPOL06103
3Coco GauffUSA04729
4Madison KeysUSA04320
5Mirra AndreevaRUS04059
6Amanda AnisimovaUSA03573
7Jessica PegulaUSA03366
8Elena RybakinaKAZ13121
9Jasmine PaoliniITA-12746
10Elina SvitolinaUKR02586
11Clara TausonDEN+22479
12Ekaterina AlexandrovaRUS-12251
13Emma NavarroUSA-12240
14Belinda BencicSUI02149
15Liudmila SamsonovaRUS01899
16Jelena OstapenkoLAT+21677
17Qinwen ZhengCHN-11663
18Elise MertensBEL-11662
19Paula BadosaESP01611
20Dayana YastremskaUKR+31480

