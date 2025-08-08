Ranking WTA, Mboko supera Osaka in campo e in classifica. Keys sale sesta, Rybakina torna in top 10

Con l’atto conclusivo del torneo di Montreal, si delineano situazioni e cambiamenti interessanti per quanto riguarda il ranking WTA, con le classifiche che – come vi avevamo raccontato – si sono aggiornate subito dopo le finali del Canada Open. Le copertine di tutto il mondo tennistico sono per la stellina canadese Victoria Mboko, capace di fare colpo grosso in casa e conquistare il WTA 1000 di Montreal battendo in finale la 4 volte campionessa Slam Naomi Osaka. A proposito, entrambe vanno un salto avanti importante in classifica con Mboko 24esima (+61 posizioni) e Osaka 25 (+24 per lei): entrambe saranno testa di serie allo US Open.
Nei piani alti della classifica, rimane invariata la top five che recita Sabalenka, Gauff, Swiatek, Pegula e Andreeva, mentre Madison Keys guadagna due posizioni e vola al sesto posto, superando Qinwen Zheng e Amanda Anisimova. Resiste in top 10 la nsotra Jasmine Paolini (nona) mentre ci ritorna Elena Rybakina, semifinalista a Montreal, che prende di fatto il posto a Paula Badosa, ancora alle prese con gli infortuni. Best ranking anche per Tauson, che per la prima volta entra in top 15 grazie alla semifinale raggiunta a Montreal.
|Posizione
|Tennista
|Nazionalità
|Variazione
|Punti
|1
|Aryna Sabalenka
|BLR
|0
|12010
|2
|Coco Gauff
|USA
|0
|7669
|3
|Iga Swiatek
|POL
|0
|6933
|4
|Jessica Pegula
|USA
|0
|5488
|5
|Mirra Andreeva
|RUS
|0
|4948
|6
|Madison Keys
|USA
|+2
|4579
|7
|Qinwen Zheng
|CHN
|-1
|4553
|8
|Amanda Anisimova
|USA
|-1
|3834
|9
|Jasmine Paolini
|ITA
|0
|3586
|10
|Elena Rybakina
|KAZ
|+2
|3283
|11
|Emma Navarro
|USA
|0
|3095
|12
|Paula Badosa
|ESP
|-2
|2954
|13
|Elina Svitolina
|UKR
|0
|2944
|14
|Karolina Muchova
|CZE
|0
|2838
|15
|Clara Tauson
|DEN
|+4
|2726
|16
|Ekaterina Alexandrova
|RUS
|-1
|2676
|17
|Daria Kasatkina
|AUS
|+1
|2416
|18
|Liudmila Samsonova
|RUS
|-2
|2371
|19
|Belinda Bencic
|SUI
|+1
|2255
|20
|Diana Shnaider
|RUS
|-3
|2146
Ranking WTA, le italiane: sale Brancaccio, crolla Pedone
Per quanto riguarda le italiane, come abbiamo detto Jasmine Paolini resiste al nono posto mentre Lucia Bronzetti guadagna sei posizioni posizionandosi al 61esimo posto. L’altra azzurra in top 100 è Elisabetta Cocciaretto, 78esima nel ranking nonostante abbia perso una posizione. Grande salto in avanti per Nuria Brancaccio che guadagna 18 posizioni, andando al 167esimo poso. Lucrezia Stefanini resta 143esima così come la giovane stella Tyra Caterina Grant al 252esimo. Importante passo indietro per Giorgia Pedone, ora 257esima (-47 posizioni).
|Posizione
|Tennista
|Nazionalità
|Variazione
|Punti
|9
|Jasmine Paolini
|ITA
|0
|3586
|61
|Lucia Bronzetti
|ITA
|+5
|968
|78
|Elisabetta Cocciaretto
|ITA
|-1
|875
|143
|Lucrezia Stefanini
|ITA
|0
|513
|167
|Nuria Brancaccio
|ITA
|+18
|433
|252
|Tyra Caterina Grant
|ITA
|0
|295
|257
|Giorgia Pedone
|ITA
|-47
|283
|258
|Camilla Rosatello
|ITA
|+2
|282
|259
|Silvia Ambrosio
|ITA
|+5
|282
|269
|Martina Trevisan
|ITA
|+3
|264
|280
|Nicole Fossa Huergo
|ITA
|-5
|252
|287
|Sara Errani
|ITA
|-3
|242
|305
|Aurora Zantedeschi
|ITA
|-13
|218
|330
|Jessica Pieri
|ITA
|+1
|194
|373
|Dalila Spiteri
|ITA
|+30
|156
|395
|Federica Urgesi
|ITA
|+37
|142
|398
|Miriana Tona
|ITA
|+6
|140
|399
|Samira De Stefano
|ITA
|-15
|140
|402
|Tatiana Pieri
|ITA
|-6
|138
|403
|Diletta Cherubini
|ITA
|+6
|138
Race Finals: Sabalenka unica certezza matematica, Rybakina supera Paolini
Per quanto riguarda le WTA Finals, Aryna Sabalenka è già aritmeticamente qualificata ed è l’unica nel circuito femminile. Nessuna variazione fino al settimo posto con la bellezza di quattro statunitensi (Gauff, Keys, Anisimova, Pegula) menre l’ultimo slot disponibile è stato virtualmente soffiato a Jasmine Paolini da Elena Rybakina. Osaka sale al n. 21, Mboko al n. 24.
|Posizione
|Tennista
|Nazionalità
|Variazione
|Punti
|1
|Aryna Sabalenka (Q)
|BLR
|0
|7395
|2
|Iga Swiatek
|POL
|0
|6103
|3
|Coco Gauff
|USA
|0
|4729
|4
|Madison Keys
|USA
|0
|4320
|5
|Mirra Andreeva
|RUS
|0
|4059
|6
|Amanda Anisimova
|USA
|0
|3573
|7
|Jessica Pegula
|USA
|0
|3366
|8
|Elena Rybakina
|KAZ
|1
|3121
|9
|Jasmine Paolini
|ITA
|-1
|2746
|10
|Elina Svitolina
|UKR
|0
|2586
|11
|Clara Tauson
|DEN
|+2
|2479
|12
|Ekaterina Alexandrova
|RUS
|-1
|2251
|13
|Emma Navarro
|USA
|-1
|2240
|14
|Belinda Bencic
|SUI
|0
|2149
|15
|Liudmila Samsonova
|RUS
|0
|1899
|16
|Jelena Ostapenko
|LAT
|+2
|1677
|17
|Qinwen Zheng
|CHN
|-1
|1663
|18
|Elise Mertens
|BEL
|-1
|1662
|19
|Paula Badosa
|ESP
|0
|1611
|20
|Dayana Yastremska
|UKR
|+3
|1480