Cincinnati Open, il programma di domenica 10 agosto: alle 17 Paolini e Darderi, più tardi Alcaraz, Nardi e Bronzetti

La quarta giornata del Cincinnati Open prevede il completamento del secondo turno di singolare maschile e femminile con la disputa degli incontri della parte bassa dei tabelloni.
Sul P&G Center Court (così come sugli altri campi) si inizierà alle 11 locali (le 17 in Italia) con l’esordio di Jasmine Paolini, testa di serie n. 7, contro la greca Maria Sakkari. A seguire Coco Gauff affronterà la cinese Xinyu Wang e come terzo match ci sarà l’esordio di Carlos Alcaraz contro il bosniaco Damir Dzumhur, vincitore di Bellucci al primo turno.
Oltre a Paolini sono attesi in campo anche altri tre italiani. Luciano Darderi, anche lui come primo match alle 11 (le 17 in Italia) sul campo 7, se la vedrà con l’argentino Francisco Comesana; Luca Nardi nel terzo incontro sul campo 4 giocherà contro la testa di serie n. 25 Denis Shapovalov; infine come terzo incontro sul campo 9, ma a partira da mezzogiorno, Lucia Bronzetti sfiderà la testa di serie n. 15 Daria Kasatkina.
Qui sotto il calendario completo con l’indicazione degli orari locali (Cincinnati è sei ore indietro rispetto all’Italia):