Italiani in campo sabato 9 agosto: Sinner is back, con lui anche Musetti, Sonego e Cobolli. A che ora e dove vederli

Il conto alla rovescia è quasi terminato. Ancora qualche ora di attesa e Jannik Sinner tornerà in campo per la prima volta dopo l’impresa a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, quando l’altoatesino è diventato il primo italiano di sempre a trionfare ai Championships. Il primo ostacolo del n. 1 del mondo al Western & Southern Open di Cincinnati sarà il colombiano Daniel Galan, n. 144 ATP, contro cui Sinner ha vinto tutti e 5 i set disputati (due in Coppa Davis nel 2021, tre a Wimbledon nel 2023). Un match che sulla carta appare senza storia, come testimoniano anche le quote (Jannik è dato a 1.01 su Lottomatica e Golbet e a 1.02 su bet365, mentre il suo avversario oscilla tra il 17 di Lottomatica e Golbet e il 21 di bet365). Chi vince se la vedrà con Baez o Diallo.

Non solo Sinner, in ogni caso: il programma si apre con Lorenzo Musetti, che cerca riscatto sul cemento americano contro Benjamin Bonzi. L’azzurro è dato a 1.33 sulle tre agenzie di cui sopra, mentre il francese ondeggia tra il 3.35 di Lottomatica e Golbet e il 3.40 di bet365. Un solo precedente a livello ATP, vinto da Musetti l’anno scorso in Australia tre set a uno: in palio un posto al terzo turno contro Tsitsipas o Marozsan.

In serata toccherà poi anche a Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, opposti rispettivamente ad Atmane e Bergs (in entrambi i casi non ci sono precedenti). Cobolli parte decisamente più favorito e una sua vittoria viene pagata 1.28 su Lottomatica e Goldbet e 1.29 su bet365, mentre un successo di Atmane è a 3.70 sulle prime due e a 3.75 sulla terza agenzia. Sonego invece è dato a 1.66 su Lottomatica e Goldbet e a 1.67 su bet365, mentre Bergs viene quotato 2.23 sulle prime due e 2.20 sulla terza agenzia. Tutti i match saranno visibili in diretta TV su Sky Sport e in streaming su NOW.

Italiani in campo a Cincinnati sabato 9 agosto