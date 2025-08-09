Paula Badosa rinuncia allo US Open. Draper (ancora) orfano della partner per il doppio misto

Continua il calvario di Paula Badosa. La tennista spagnola non riesce a risolvere del tutto i problemi alla schiena che la costringono periodicamente a fermarsi. Badosa, che non scende in campo dal match d’esordio a Wimbledon perso contro Katie Boulter, ha annunciato il suo forfait per l’ultimo Slam stagionale, lo US Open. La notizia del forfait è stata annunciata dalla USTA, la federazione statunitense, a cui è seguito un post della stessa giocatrice sui suoi profili social per confermare il ritiro. Ricordiamo che lo scorso anno Badosa si era spinta sino ai quarti di finale fermata da Emma Navarro e che in stagione vanta una semifinale Slam all’Australian Open.

L’annuncio è arrivato a poche ore di distanza da un momento di condivisione sui social in cui la spagnola rifletteva su come i fallimenti abbiano contribuito alla sua crescita professionale e personale.

Nel messaggio social, Badosa ha dichiarato: “È con grande rammarico che annuncio il mio ritiro dallo US Open di quest’anno. Questa decisione è stata incredibilmente difficile da prendere. Dopo la fantastica esperienza che ho vissuto a New York lo scorso anno e la profonda connessione che sento con la città e i suoi fan, saltare questo torneo è molto toccante per me. Lo US Open ha sempre significato molto per me e lì ho creato alcuni dei miei ricordi più speciali. Voglio ringraziare tutti per il supporto che mi date . In questo momento devo concentrarmi sulla mia salute e sul recupero per tornare più forte e pronta a competere di nuovo. Auguro il meglio a tutti i giocatori. Ai fan di New York, mi mancherete tantissimo e non vedo l’ora di tornare il prima possibile.”

From earlier today… Paula Badosa, quarterfinalist in 2024, will miss the #USOpen. Second top player to miss the event after Zheng Qinwen.



Badosa will also miss the mixed doubles event (entered directly with Draper). Half of that list will end up withdrawing I'm pretty sure. pic.twitter.com/csId9UWUrH — José Morgado (@josemorgado) August 9, 2025

Al posto di Badosa, nel tabellone principale femminile entrerà la svizzera Jill Teichmann. Il ritiro della spagnola ha ripercussioni anche sul tabellone del doppio misto, dove Badosa era iscritta in coppia con il britannico Jack Draper. Il ventitreenne londinese, la cui partecipazione al torneo sembra stregata fin dall’inizio, era inizialmente iscritto con la cinese Zheng Qinwen. Dopo che quest’ultima ha deciso di operarsi al gomito destro, Draper aveva scelto Badosa come nuova compagna. Ora, con i problemi fisici che fermano anche la spagnola, Draper che rimane in attesa di capire se troverà il modo di partecipare al torneo di doppio misto con una nuova compagna o dovrà rinunciare definitivamente.

