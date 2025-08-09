Ubaldo Scanagatta alle 22.10 su TGCOM per commentare i problemi di scommesse nel tennis

Quello delle scommesse clandestine è un cancro che sta purtroppo sempre più dilagando nel mondo del tennis. Non si tratta soltanto di vendere e comprare partite, ma c’è una rete sempre più fitta e organizzata di individui capaci di gestire cifre che toccano i milioni di dollari di incasso. Come nel caso di Aleksey Viktorovich Medkov, 35enne russo che, sfruttando vari complici e l’applicazione Dtmflite, per anni si è arricchito in maniera illegale grazie al tennis, diventando una figura conosciuta per l’ATP.

Proprio del suo caso, che lo vede ora rimandato a giudizio dalla procura di Roma, e finalmente nelle mani della giustizia, parlerà il direttore Ubaldo Scanagatta. Il suo intervento sarà trasmesso su TGCOM24 alle 22.10 di sabato 9 agosto 2025.