Ubaldo Scanagatta alle 22.10 su TGCOM per commentare i problemi di scommesse nel tennis

Il direttore di Ubitennis interverrà per commentare l'ultimo scandalo legato alle scommesse clandestine

Ubaldo Scanagatta – Billie Jean King Cup Finals 2024 Malaga (foto Florin Baltatoiu)


Quello delle scommesse clandestine è un cancro che sta purtroppo sempre più dilagando nel mondo del tennis. Non si tratta soltanto di vendere e comprare partite, ma c’è una rete sempre più fitta e organizzata di individui capaci di gestire cifre che toccano i milioni di dollari di incasso. Come nel caso di Aleksey Viktorovich Medkov, 35enne russo che, sfruttando vari complici e l’applicazione Dtmflite, per anni si è arricchito in maniera illegale grazie al tennis, diventando una figura conosciuta per l’ATP.

Proprio del suo caso, che lo vede ora rimandato a giudizio dalla procura di Roma, e finalmente nelle mani della giustizia, parlerà il direttore Ubaldo Scanagatta. Il suo intervento sarà trasmesso su TGCOM24 alle 22.10 di sabato 9 agosto 2025.

